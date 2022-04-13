ملابسات فيديو تعدي متسول على شخص أثناء الصلاة في الإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يظهر خلاله شخص “متسول” يتعدى على مواطن أثناء الصلاة أمام أحد المساجد بمنطقة سموحة، بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية ، ومدون أعلى مقطع الفيديو تحذير من تواجد الشخص المشار إليه بمنطقة سموحة والتعدى على المواطنين بالضرب والسب.

وبالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه، وتبين أنه مشهور عنه ممارسة أعمال التسول والنوم بالطريق العام، وسبق اتهامه في قضية “تسول”.

وبمناقشته تبين أنه مهتز نفسيًا، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ إيداعه إحدى المصحات النفسية.