كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن استقلال شخصين دراجة نارية، وتعدي أحدهما على شخص بمحافظة الإسكندرية أثناء قيادته سيارة باستخدام سلاح أبيض “سيف” كان بحوزته، واستقل الدراجة النارية صحبة قائدها وفرا هاربان.

وبالانتقال والفحص تبين سابقة حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة باب شرقي بالإسكندرية، بين كلٍ من طرف أول: عامل بجراج مصاب بجروح قطعية -مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس بكفر الشيخ- طرف ثان: عاملان توصيل طلبات أحدهما له معلومات جنائية، وبحوزته سلاح أبيض، إثر مشادة كلامية بين الطرفين تعدى خلالها الأول على الثاني مستخدماً مفتاح سيارة.

وأضافت التحريات أن المتهم الثاني استعانة بالثالث وتعدى على الطرف الأول بالضرب بسلاح أبيض “سيف” محدثين الإصابة المنوه عنها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة والسلاح الأبيض المستخدم والدراجة النارية، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.