ملابسات فيديو تحرش سائق سيارة ملاكي بفتاة في مصر الجديدة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن إدعاء فتاة بالتحرش بها من قائد سيارة ملاكي طلب منها الركوب رفقته بعدما عرفها أنه سائق في إحدى شركات نقل الركاب.

وبالفحص تبين سابقة توجه الفتاة المشار إليها بتاريخ أول يونيه إلى قسم شرطة مصر الجديدة، وأفادت بتضررها من قائد سيارة ملاكي بسبب التحرش بها، وأثناء تحرير المحضر تلقت اتصالًا هاتفيًا من والدها وطلب منها الانصراف، فرفضت استكمال الإجراءات.

وتحرر محضرًا بأقوالها وعدم رغبتها في استكمال المحضر أو إتهام قائد السيارة ووقعت عليه وانصرفت.

وعقب تداول مقطع الفيديو المشار إليه وباستدعاء المٌبلغة، أفادت بقيام المشكو في حقه بدعوتها للركوب رفقته لتوصيلها.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد قائد السيارة وضبطه، وبمواجهته أقر بأنه يعمل سائق بإحدى شركات نقل الركاب، وكان بصحبته عميل أنزله بذات المكان، وشاهد الشاكية متوقفه فسألها إن كانت تحتاج التوصيل، وعرف نفسه بأنه سائق بشركة لنقل الركاب، وبإمكانه توصيلها لأي مكان ولم يتعدى عليها ولم يقم بمعاكستها.

واتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.