ملابسات فيديو اعتداء «بدال تموين» على سيدة داخل المنفذ في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يظهر خلاله شخص يعتدى على سيده بالضرب وتحطيم هاتفها المحمول، في أحد منافذ السلع التموينية بمنطقة بدر بمحافظة القاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد طرفي المشاجرة طرف أول: ربه منزل -مقيمة بدائرة قسم شرطة بدر- طرف ثانٍ: بدال تموين بالمنفذ المشار إليه -مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وتبين أنه أثناء صرف الطرف الأول التموين الخاص لأسرتها من المنفذ المشار إليه، حدثت مشادة بينها والطرف الثاني حول الكمية الخاصة بها وامتنعه عن صرف الكمية المطلوبة كاملة، مبررًا ذلك لعدم توافر عدد كافٍ من السلع المدعمة.

وعلى إثر ذلك حدثت مشاده كلامية تطورت إلى اعتداء الطرف الثاني على الطرف الأول بالسب والشتم والضرب.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.