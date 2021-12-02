ملابسات فشل إيداع أموال عبر تطبيق وزارة الداخلية لتجديد رخصة سيارة

نسقت مع البنك والشركة المشار إليهما وتحويل المبلغ المشار إليه على الحساب الشخصى للشاكي.

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن، عن ملابسات واقعة إيداع مبلغ مالي عن طريق تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني، لتجديد رخصة سيارة وعدم ظهور العملية في وحدة المرور بعد فشل العملية.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت ما تداول على أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” من تعليق زعم خلاله صاحب الحساب بسحب مبلغ مالي من حسابه البنكي عن طريق التطبيق الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية أثناء محاولته تجديد تراخيص السيارة ملكه إلكترونيًا، مدعيًا إتمام عملية الدفع الإلكتروني دون الحصول على الخدمة المطلوبة لعدم ظهور ذلك بوحدة المرور، موجهًا النصح للمواطنين باستخدام موقع “بوابة مصر الرقمية”، لإنهاء الخدمات الإلكترونية”.

وبالتواصل مع الشاكي، أفاد بأنه تم تحويل مبلغ مالي مقابل عملية تجديد ترخيص سيارته إلكترونيًا، باستخدام إحدى الكروت الإئتمانية الصادرة عن أحد البنوك.

وبمراجعة البنك أفاد بتحويل المبلغ إلى بنك آخر المسئول عن تحويله لإحدى شركات الدفع النقدي الإلكتروني، والتي أكدت فشل عملية التحويل عقب عدة محاولات.

ونسقت مع البنك والشركة المشار إليهما وتحويل المبلغ المشار إليه على الحساب الشخصى للشاكي، وبالتواصل معه أكد إتمام عملية إسترداد المبلغ.