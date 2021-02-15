ملابسات غياب «فتاة الشرقية»: تركت المنزل لخلافات مع والدتها

توصلت أجهزة الأمن إلى ملابسات واقعة الفتاة المتغيبة في محافظة الشرقية عن أسرتها، بعدما كشفت عن تركها المنزل بمحض إرادتها لخلافات مع والدتها.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت ما نشرته إحدى المنظمات متضمنًا مناشدة أسرة إحدى الفتيات بمساعدتهم في العثور عن نجلتهم، عقب تغيبها عن المنزل.

وبالفحص اتضح تقديم شقيقة الفتاة المشار إليها، بلاغًا في قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، عن غيابها عن المنزل، ولم تتهم أو تشتبه في أحد بالتسبب في غيابها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد الفتاة المشار إليها، وتبين تركها للمنزل بمحض إرادتها لتصاعد خلافاتها مع والدتها.

واتخذت الإجراءات القانونية، مع تسليمها لأهليتها عقب أخذ التعهد عليهم بحسن رعايتها.