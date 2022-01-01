لايف

ملابسات ضبط مطربة في أحد الكافيهات بمدينة نصر

بسبب إقامة حفل غنائي بدون تصريح.
أماني عوض 6:59 م, السبت, 1 يناير 22 6:59 م, السبت, 1 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداولته بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن القبض على مطربة في أحد الكافيهات بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وبالفحص تبين ورد بلاغ لشرطة النجدة بالقاهرة، بشأن تضرر بعض الأشخاص من وجود ضوضاء من أحد الكافيهات، كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

اقرأ أيضا  الداخلية تضبط 4 مراكز طبية غير مرخصة لعلاج الإدمان بالإسماعيلية

وبالانتقال والفحص ضبط 5 أشخاص “2 مسئولين، مطربة، عازف، عامل دى جى”، لقيامهم بإقامة حفل غنائى وإدارة منشأة “بدون ترخيص”، وتقديم الأرجيلة بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية، واتخذت الإجراءات القانونية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

حالة الطقس غدا الأحد.. شديد البرودة ليلا وأمطار

دعاء محمود 7:18 م, السبت, 1 يناير 22

نقل نزلاء سجن طره إلى مراكز الإصلاح والتأهيل

أماني عوض 6:22 م, السبت, 1 يناير 22

مكاسب هائلة وخسائر فادحة لأكثر الناس ثراء في العالم خلال 2021

أيمن عزام 5:55 م, السبت, 1 يناير 22

درجات الحرارة غدا.. سحب رعدية وسيول في سيناء والعظمى بالقاهرة 17

عصام عميرة 5:28 م, السبت, 1 يناير 22

«بالمغافلة والنصب».. ضبط سيدة تزعمت عصابة لسرقة محال المصوغات الذهبية بالقاهرة

أماني عوض 5:10 م, السبت, 1 يناير 22

الداخلية تواصل حملات التوعية بمخاطر تعاطي المخدرات في المدارس

أماني عوض 4:22 م, السبت, 1 يناير 22