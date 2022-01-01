ملابسات ضبط مطربة في أحد الكافيهات بمدينة نصر

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداولته بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن القبض على مطربة في أحد الكافيهات بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وبالفحص تبين ورد بلاغ لشرطة النجدة بالقاهرة، بشأن تضرر بعض الأشخاص من وجود ضوضاء من أحد الكافيهات، كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

وبالانتقال والفحص ضبط 5 أشخاص “2 مسئولين، مطربة، عازف، عامل دى جى”، لقيامهم بإقامة حفل غنائى وإدارة منشأة “بدون ترخيص”، وتقديم الأرجيلة بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية، واتخذت الإجراءات القانونية.