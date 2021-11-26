لايف

ملابسات ضبط المتهم بذبح «حمار» في الطريق العام وتكسير أبواب المواطنين بقنا

واتضح أنه "غير متزن عقليًا"، واعتياده الإتيان بأفعال مماثلة في أوساط المواطنين.
أماني عوض 2:20 ص, الجمعة, 26 نوفمبر 21 2:20 ص, الجمعة, 26 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول بعض الصور على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن ذبح شخص دابة “حمار” في الطريق العام بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة نقادة بمحافظة قنا، وتكسير وإحداث تلفيات بكاميرا مراقبة خاصة بأحد الأهالي مثبتة بالطريق، والطرق الدائم على الأبواب ومحاولة تكسيرها والتعرض للمواطنين.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكب الواقعة، واتضح ارتكاب الواقعة السابقة على النحو المشار إليه منذ حوالي أسبوع، وتبين أن الدابة ملك أحد أقاربه “خاله”.

اقرأ أيضا  شرطة السياحة تحبط بيع 201 قطعة أثرية في الشرقية

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، واتضح أنه “غير متزن عقليًا”، واعتياده الإتيان بأفعال مماثلة في أوساط المواطنين بالقرية محل مسكنه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استدعاء أهليته لسؤالهم.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

للعمل بالمنازل.. ضبط سيدة ونجلها لاستقطابهما أجنبيات بطرق غير شرعية

أماني عوض 2:31 ص, الجمعة, 26 نوفمبر 21

لتنفيذ محطة المطبعة.. تحويلات مرورية جديدة في شارع الأهرام تعرف عليها

أماني عوض 2:08 ص, الجمعة, 26 نوفمبر 21

غلق جزئي في طريق الواحات.. تعرف على تحويلات المرور

أماني عوض 1:55 ص, الجمعة, 26 نوفمبر 21

«الصحة»: تسجيل 899 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 63 حالة

المال - خاص 12:41 ص, الجمعة, 26 نوفمبر 21

درجات الحرارة اليوم الجمعة 26-11-2021 في مصر

عصام عميرة 12:13 ص, الجمعة, 26 نوفمبر 21

«التضامن الاجتماعي» بمطروح تنظم ندوة بعنوان مناهضة العنف ضد المرأة

معتز محمود 12:10 ص, الجمعة, 26 نوفمبر 21