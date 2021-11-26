ملابسات ضبط المتهم بذبح «حمار» في الطريق العام وتكسير أبواب المواطنين بقنا

واتضح أنه "غير متزن عقليًا"، واعتياده الإتيان بأفعال مماثلة في أوساط المواطنين.

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول بعض الصور على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن ذبح شخص دابة “حمار” في الطريق العام بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة نقادة بمحافظة قنا، وتكسير وإحداث تلفيات بكاميرا مراقبة خاصة بأحد الأهالي مثبتة بالطريق، والطرق الدائم على الأبواب ومحاولة تكسيرها والتعرض للمواطنين.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكب الواقعة، واتضح ارتكاب الواقعة السابقة على النحو المشار إليه منذ حوالي أسبوع، وتبين أن الدابة ملك أحد أقاربه “خاله”.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، واتضح أنه “غير متزن عقليًا”، واعتياده الإتيان بأفعال مماثلة في أوساط المواطنين بالقرية محل مسكنه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استدعاء أهليته لسؤالهم.