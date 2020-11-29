لايف

ملابسات حادث تصادم نتيجة سير سيارة عكس الاتجاه بالشرقية.. وضبط السائق

الواقعة منذ 13 أكتوبر الماضي.
أماني عوض 1:07 ص, الأثنين, 30 نوفمبر 20 1:07 ص, الأثنين, 30 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات حادث تصادم بمنطقة الصالحية القديمة بمحافظة الشرقية، نتيجة سير سيارة عكس الاتجاه، وإلقاء القبض على المتسبب فى الواقعة.

جاء ذلك على خلفية ما عرض في أحد البرامج التلفزيونية بشأن وقوع حادث تصادم بمنطقة الصالحية القديمة بالشرقية، ما أسفر عن وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين.

اقرأ أيضا  سقوط لصوص سيارات وحضانات في قبضة أمن القاهرة (صور)

وبالفحص اتضح أن الواقعة ترجع أحداثها إلى 13 أكتوبر الماضي بسبب سير إحدى السيارات بالاتجاه المعاكس، واصطدامها بدراجة بخارية، مما نجم عنه وفاة قائدها وإصابة مستقليها على النحو المذكور.

وأكد الفحص أنه في حينه ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث بمحل الواقعة، مع التحفظ على السيارة والدراجة البخارية.

واتخذت الإجراءات القانونية تجاهه، وعرض السائق على النيابة العامة.

اقرأ أيضا  الداخلية لقائدي المركبات: أسرعوا بتركيب الملصق الإلكتروني قبل انتهاء المهلة
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

الصحة: تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة

المال - خاص 12:18 ص, الأثنين, 30 نوفمبر 20

حالة الطقس اليوم الإثنين 30-11-2020 في مصر: مائلة للدفء وشبورة صباحا

دعاء محمود 12:12 ص, الأثنين, 30 نوفمبر 20

درجات الحرارة اليوم الأثنين 30-11-2020 فى مصر

عصام عميرة 12:10 ص, الأثنين, 30 نوفمبر 20

غادة والي : حوادث الاغتصاب قلت بفترة كورونا في 26 دولة لقلة الخروج من المنزل

المال - خاص 11:33 م, الأحد, 29 نوفمبر 20

سقوط لصوص سيارات وحضانات في قبضة أمن القاهرة (صور)

أماني عوض 5:21 م, الأحد, 29 نوفمبر 20

ملكات جمال السياحة والبيئة يزرن متحفي الغردقة والأكواريوم (صور)

دعاء محمود 5:02 م, الأحد, 29 نوفمبر 20