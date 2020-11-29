ملابسات حادث تصادم نتيجة سير سيارة عكس الاتجاه بالشرقية.. وضبط السائق

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات حادث تصادم بمنطقة الصالحية القديمة بمحافظة الشرقية، نتيجة سير سيارة عكس الاتجاه، وإلقاء القبض على المتسبب فى الواقعة.

جاء ذلك على خلفية ما عرض في أحد البرامج التلفزيونية بشأن وقوع حادث تصادم بمنطقة الصالحية القديمة بالشرقية، ما أسفر عن وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين.

وبالفحص اتضح أن الواقعة ترجع أحداثها إلى 13 أكتوبر الماضي بسبب سير إحدى السيارات بالاتجاه المعاكس، واصطدامها بدراجة بخارية، مما نجم عنه وفاة قائدها وإصابة مستقليها على النحو المذكور.

وأكد الفحص أنه في حينه ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث بمحل الواقعة، مع التحفظ على السيارة والدراجة البخارية.

واتخذت الإجراءات القانونية تجاهه، وعرض السائق على النيابة العامة.