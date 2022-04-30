ملابسات حادث تصادم بين سيارة وعامل توصيل طلبات في القاهرة

توصلت الأجهزة الأمنية إلى ملابسات ما تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اصطدام إحدى السيارات بقائد دراجة نارية “عامل توصيل طلبات”، تُوفى متأثرًا بإصابته، وفرار قائدها وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وضبطه.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تداول في هذا الشأن، وأنه بتاريخ 12/3/2022 تبلغ للأجهزة الأمنية بمصادمة ومصاب بدائرة قسم شرطة النزهة.

وعلى الفور، انتقل رجال الشرطة وتحرر البلاغ وتبين أن طرفي المصادمة طالبة، وقائد دراجة نارية “مندوب توصيل طلبات” -مقيم بمنطقة مصر الجديدة- مصاب بسحجات متفرقة وكسور ونقل للمستشفى لتلقي العلاج.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية في حينه وضبط قائدة السيارة وعرضها على النيابة العامة.