ملابسات تعرض فريق عمل درامي للاعتداء وسرقة كاميرا التصوير بالجيزة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن استغاثة من مخرج أحد الأعمال الدرامية عن تعرضه وفريق العمل للتعدى بالسب والقذف، من قبل مجموعة من الأشخاص والاستيلاء على الكاميرا الخاصة بطاقم التصوير، أثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة لمحل الواقعة، وضبط اثنين من المتهمين وإعادة كاميرا التصوير المستولي عليها، وتسليمها لطاقم العمل.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.