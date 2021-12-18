ملابسات العثور على جثمان شخص مقتولًا بجوار سيارته في البحيرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات العثور على جثة مواطن مصابًا بعيار ناري بجوار سيارته في محافظة البحيرة ، وتمكنت من إلقاء القبض على الجناة.

ترجع الواقعة، إلى تلقي قسم شرطة غرب النوبارية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا بالعثور على جثة شخص -مقيم بدائرة القسم- مصابًا بعيار ناري بجوار سيارة ربع نقل.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالبحيرة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين -مقيمان بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.

وأضافت أنهما اتفقا على التخلص من المجني عليه لخلافات مالية بينهم، ولدى مشاهدتهما له بسيارته أطلق أحدهما أعيرة نارية تجاهه فأحدث إصابته التي أودت بحياته ولاذا بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما بندقية آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، واتخذت الإجراءات القانونية.