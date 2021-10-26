ملابسات التحرش بطالبة داخل أتوبيس في القاهرة.. والمتهم ينكر

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تضرر فتاة من تعرضها لواقعة تحرش من قبل شخص أثناء استقلالها إحدى وسائل المواصلات “أتوبيس” في القاهرة.

وبالفحص تبين أن الشاكية “طالبة” -مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة- وحررت محضرًا بتاريخ 25 الجاري، بقسم شرطة المعادي لتضررها من شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة- بتهمة التحرش بها أثناء جلوسه خلف مقعدها بداخل أتوبيس استقلته.

وتمكنت بمساعدة مستقلي الأتوبيس من ضبطه، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، ولم يعلل سببًا لإدعائها عليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.