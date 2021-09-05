ملابسات الاعتداء على طالبتين ومدرب سباحة داخل نادي في الفيوم

حدوث مشادة كلامية بين أشقاء الطالبتين والمشكو في حقهم بسبب اللهو داخل النادي.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن اعتداء 3 أشخاص على طالبتين ومدرب سباحة دون حدوث ثمة إصابات أثناء تواجدهم بأحد الأندية، بدائرة قسم شرطة أول الفيوم بمديرية أمن الفيوم.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين أشقاء الطالبتين والمشكو في حقهم بسبب اللهو داخل النادي المشار إليه، تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها المشكو في حقهم عليهما بالضرب وأثناء تدخل مدرب السباحة لفض الاشتباك تعدوا عليه بالضرب.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم أكدوا ما جاء بالفحص، واتخذت الإجراءات القانونية.