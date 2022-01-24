ملابسات ادعاء سيدة بتعرض مواطن للتعذيب داخل مديرية أمن

محبوس على ذمة قضية هجرة غير شرعية.

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو لسيدة زعمت خلاله حبس أحد رجال الشرطة لشخص “بدون وجه حق” وتعرضه للتعذيب داخل إحدى مديريات الأمن، وتهديدها هي وأسرتها بالحبس.

وبالفحص تبين عدم صحة ما جاء بمقطع الفيديو، وأن الشخص المشار إليه محبوس على ذمة تحقيقات النيابة لنشاطه في الهجرة غير الشرعية.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت ما تداول من مقطع فيديو عبر إحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، إدعت خلاله تجمع عمال شركات قطاع الأعمال بالسياحة وترديدهم هتافات رفضًا للائحة الجديدة.

وتبين أن جميع المقاطع السابقة تم فبركتهما بهدف نشر الشائعات والأكاذيب.