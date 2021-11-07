سيـــاســة

مكون من 12 مجرمًا.. الداخلية تكشف تفاصيل مصرع أخطر العصابات بمداهمة أمنية بأسوان (صور)

ارتكبوا جرائم قتل وتجارة مخدرات وتمثيل عن الذهب.
أماني عوض 4:34 م, الأحد, 7 نوفمبر 21 4:34 م, الأحد, 7 نوفمبر 21

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية -اليوم الأحد- من القضاء على أكبر وأخطر التشكيلات العصابية الإجرامية المسلحة بمنطقة صعيد مصر ، بمحافظة أسوان تخصص نشاطه الإجرامي في جلب والإتجار بالمواد المخدرة والتنقيب عن خام الذهب، واستخراجه بطرق غير مشروعة بمناطق مختلفة، أشهرها منطقة مرسى علم بالبحر الأحمر، وارتكاب جرائم قتل وخطف وبلطجة.

الداخلية: مصرع عصابة حمدي أبو صالح

وأوضحت الداخلية في بيان لها، اليوم الأحد، أن التشكيل مكون من 12 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة، يتزعمهم شقى خطر يدعى حمدي أبو صالح، ومحكوم عليه هارب من حكم بالإعدام وعدد من أحكام المؤبد والسجن، والسابق اتهامه في العديد من القضايا الجنائية المتنوعة “قتل – إتجار بالمخدرات، بلطجة”.

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واتخذ التشكيل من المنطقة الجبلية المتاخمة من قرية عرب كيما، بدائرة مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان مركزاً لمزاولة نشاطهم الاجرامي.

تتبع الجناة

ومن خلال أعمال الرصد والمتابعة وردت معلومات للأجهزة المعنية بالتحركات الخاصة بالتشكيل العصابى، ووضع خطة أمنية بإستخدام القدرات الفنية العالية فى الرصد والتحليل والتحريات أمكن تتبع خط سير التشكيل العصابى ورصد تحركاته.

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وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباستهدافه بعدة مأموريات شاركت فيها أجهزة الوزارة قطاع الأمن العام، قطاع الأمن المركزى، مديرية أمن أسوان، والمجموعات القتالية عالية الكفاءة.

وأضاف البيان أنه أمكن فجر اليوم رصد تحرك أفراد التشكيل العصابى يستقلون سيارتي نصف نقل، وبحوزتهم أنواع مختلفة من الأسلحة خاصة الأسلحة الثقيلة.

محاصرة وتبادل إطلاق نار لعدة ساعات

وبمحاصرتهم من خلال الأكمنة المعدة لذلك بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وبالتعامل معهم بتبادل إطلاق النيران، والذى استمر لعدة ساعات حتى صباح اليوم.

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وأسفر عن مصرع زعيم وأفراد التشكيل العصابي، وضبط بحوزتهم مدفع أر بى جى، 2 رشاش متعدد بشرائط الذخيرة، 12 سلاح آلى، عدد أربعة بنادق مختلفة الأنواع، 2 طبنجة وفرد خرطوش-كميات من الذخيرة المختلفة لكافة الأسلحة.

كما ضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة لمخدر الحشيش – البانجو – الشادو، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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