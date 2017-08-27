مكونات الإنتاج تهوى بتوريدات شيفروليه ونيسان

أحمد شوقىتشهد سوق السيارات تراجعًا، فى مستوى المعروض من طرازات شيفروليه ونيسان، بشكل أدى للتأخر فى تسليم السيارات فى المواعيد المتفق عليها مع العملاء، وشملت قائمة الطرازات التى تشهد ندرة فى المعارض حاليًا، أوبترا، والدبابة، وإن 300، ونيسان صنى.ولفت أحد التجار، إلى أن نيسان إيجيبت وعدت بتسليم الس

أحمد شوقى

تشهد سوق السيارات تراجعًا، فى مستوى المعروض من طرازات شيفروليه ونيسان، بشكل أدى للتأخر فى تسليم السيارات فى المواعيد المتفق عليها مع العملاء، وشملت قائمة الطرازات التى تشهد ندرة فى المعارض حاليًا، أوبترا، والدبابة، وإن 300، ونيسان صنى.

ولفت أحد التجار، إلى أن نيسان إيجيبت وعدت بتسليم السيارات للموزعين الثلاثاء الماضى، لكنها تراجعت عن هذه الخطوة، ما أدى لاستمرار ندرة طرازات العلامة اليابانية لدى المعارض، والصالات التابعة لشبكة الموزعين، ما أدى لتحصيل بعض التجار مبالغ إضافية على الأسعار الرسمية للسيارات، لكن بمبالغ محدودة تتراوح بين 1000 و3000 جنيه.

وأوضح أحد موزعى شيفروليه، أن وكيل شيفروليه خفض توريدات بعض السيارات مثل: شيفروليه أوبترا، والدبابة، وشيفروليه إن 300 (8 راكب)، مشيرا إلى أن السبب وراء هذه الأزمة هو انخفاض حجم الإنتاج، على خلفية عدم وصول المكونات اللازمة لخطوط الإنتاج بشكل منتظم؛ لأن البنوك لا تدبر العملة بشكل كاف لشركات السيارات.

ولفت إلى أن شيفروليه أفيو، ولانوس، متوفرتان لدى غالبية الموزعين، لأن مستوى الطلب عليهما ليس مرتفعا، وفى سياق متصل قال المصدر إن السوق متشهد حاليا تراجعا حادا فى المبيعات، رغم الانتعاشة الجزئية التى شهدها بعد عيد الفطر، مبررا هذا الوضع بانشغال المصريين بموسم الحج، وعيد الأضحى، والتجهيزات الخاصة بهما.

وتوقع أن يسهم انعقاد معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك فورميلا 2017 خلال شهر سبتمبر المقبل، فى انتعاشة جزئية جديدة لسوق السيارات، لكنها لن تكون بمستوى الأعوام الماضية، لأن معظم الشركات أعلنت بالفعل عن طرح الطرازات الجديدة وموديلات 2018، وأحدث الأجيال من سياراتها، ما يقلل حاجتها إلى المعرض كوسيلة للدعاية، وقدر نسبة التحرك فى المبيعات مقارنة بالوضع الراهن بـ %40.

وأضاف أن شركات محدودة التى لم تعلن بعد عن طرح سياراتها الجديدة، كما أن بعض الشركات تراجعت عن المشاركة فى المعرض بعد قرار تأجيله خلال مارس الماضى.

لكن الشركات المنظمة تؤكد ارتفاع مستوى الإقبال على المعرض من جانب الوكلاء، وأنها تتجه لتأجيل انعقاد دورة 2018، إلى الربع الأخير من العام.