مكونات الإنتاج تجبر نيسان على تخفيض توريدات صني وسنترا

أحمد شوقيقال أحد موزعي سوق السيارات إن شركة نيسان إيجيبت خفّضت حجم التوريد لشبكة الموزعين من طرازي "صني" و"سنترا" المجمّعين محليًّا؛ بسبب العجز في الإنتاج الذي تواجهه الشركة منذ نحو شهر؛ نظرًا لعدم القدرة على استيراد المكونات بشكل كافٍ.وأوضح أن هذه المرة الثانية التي تواجه فيها الشركة مش

أحمد شوقي



قال أحد موزعي سوق السيارات إن شركة نيسان إيجيبت خفّضت حجم التوريد لشبكة الموزعين من طرازي “صني” و”سنترا” المجمّعين محليًّا؛ بسبب العجز في الإنتاج الذي تواجهه الشركة منذ نحو شهر؛ نظرًا لعدم القدرة على استيراد المكونات بشكل كافٍ.





وأوضح أن هذه المرة الثانية التي تواجه فيها الشركة مشكلات في توريد “صني”، خلال فترة تُقارب الشهرين، حيث توقَّف التوريد في وقت سابق؛ بسبب تعطل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأكد أن مخزون الموزّعين من نيسان صني وشقيقتها سنترا تَراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مما أدى لبيع “صني” أحيانًا بسعر أعلى من السعر الرسمي “أوفر برايس”، بقيمة تتراوح بين 2000 و2500 جنيه للفئة الثالثة لدى بعض الموزعين، كما تراجع بعضهم عن البيع بالخصومات.

وتشير بيانات مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” إلى أن مبيعات نيسان صني شهدت تراجعًا تدريجيًّا منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية مايو الماضي، فقد بلغت مبيعات السيارة خلال يناير 1050 وحدة، ثم تراجعت خلال فبراير التالي إلى 918 وحدة، وفي مارس إلى 828 سيارة، كما هبطت مبيعات أبريل إلى 641 سيارة، ثم ارتفعت المبيعات خلال مايو بشكل جزئي مسجلة 781 سيارة.

ووفق هذه البيانات بلغت المبيعات الإجمالية لنيسان صني 4228 وحدة، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، مقابل 5451 وحدة، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع 1223 سيارة، بنسبة انخفاض 22,4%، وبلغت المبيعات الإجمالية للسيارة نحو 12 ألف وحدة.

كما سجلت نيسان سنترا تراجعًا تدريجيًّا خلال فترة الشهور الخمسة، فبلغت مبيعات يناير الماضي 619 وحدة لكنها هبطت بشكل كبير خلال فبراير مسجلة 260 سيارة، ثم ارتفعت إلى 670 وحدة خلال مارس، لتتراجع مرة أخرى إلى 370 وحدة، ثم إلى 270 خلال مايو التالي.

وسجلت المبيعات الإجمالية للسيارة 2189 وحدة، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، مقابل 2151 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 38 سيارة، بنسبة ارتفاع 1,8%. وبلغت مبيعاتها الإجمالية خلال العام الماضي 4820 وحدة.

وبلغت المبيعات الإجمالية لنيسان من السيارات الملاكي 8872 وحدة، خلال الشهور الخمسة الأولى من 2017 مقابل 8405 وحدات خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 467 وحدة، بنسبة ارتفاع 5,5%.