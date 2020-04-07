مكونات إنتاج السيارات المجمعة محليًا تهبط 9%

تراجعت قيمة واردات مكونات إنتاج السيارات المجمعة محليًا بنسبة %9 لتصل إلى 79 مليون و191 ألف دولار خلال يناير الماضى، مقارنة مع 87 مليونا و15 ألف دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفقًا للبيانات المعلنة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأرجع محمد يونس، رئيس رئيس مجلس إدارة شركة سوزكى مصر،الوكيل المحلى للعلامة التجارية «سوزوكى»، انخفاض قيمة واردات مكونات إنتاج السيارات إلى تحفظ المنتجين المحليين فى الاستيراد فى ظل استمرار حالة التخبط التى تشهدها السوق المحلية من ضعف المبيعات.

وتوقع «يونس» المزيد من انخفاض واردات مكونات إنتاج السيارات الخاصة بالمركبات المجمعة محليًا على خلفية الإجراءات التى اتخذتها الدول والشركات العالمية ومنها تعليق الإنتاج داخل مصانعها منذ منتصف فبراير الماضي؛ فى إطار تقليل نسبة الاختلاط بين العاملين والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن شركته اتخذت مجموعة من الإجراءات الوقائية لمواجهه انتشار الوباء المستجد (كوفيد-19) من أبرزها عمليات التعقيم والتطهير بجانب تخفيض العمالة بنسبة %50 داخل الفروع ومراكز الصيانة، مضيفًا أن «سوزوكى مصر» قررت تقسيم ساعات العمل داخل مصنعها المنتج لسيارات «المينى فان» فى إطار الحد من التجمعات وتخفيض نسب الاختلاط بين العاملين.

ولفت إلى أن كل التوقعات تشير إلى انخفاض مبيعات السيارات خلال العام الحالى على خلفية الاضطرابات التى لاتزال تشهدها السوق المحلية من تداعيات فيروس كورونا.

وتشهد سوق السيارات حاليا حالة من الركود الشديد فى حركة البيع عقب إصدار الحكومة مجموعة من القرارات وعلى رأسها «تعليق إصدار التراخيص فى وحدات المرور»؛ الأمر الذى دفع شريحة كبيرة من المستهلكين إلى العزوف عن الشراء خلال الوقت الراهن. يذكر أن شركات السيارات العالمية ومنها “بى إم دبليو، وتويوتا، وهوندا، وفيات كرايسلر أوتوموبيل العالمية، ونيسان، وفولكس فاجن، وهيونداى وكيا، وجنرال موتورز، وفورد، (مازيراتى – لامبورجينى – فيراري)” أعلنت فى وقت سابق عن إغلاق الغالبية العظمى من مصانعها المنتشرة فى مختلف الدول فى إطار الحد من انتشار وباء فيروس كورونا بين العاملين