«مكسيم للضيافة» تقتنص عقود إدارة متحفي الحضارة بالقاهرة وشرم الشيخ وبحيرة عين الصيرة

قال محمد سمير الرئيس التنفيذي لمجموعة مكسيم للاستثمار عن حصول شركة مكسيم للضيافة التابعة للمجموعة على عقود إدارة 4 منشآت سياحية بنظام حق الانتفاع، والتي تضم متحفي الحضارة بالقاهرة وشرم الشيخ وبحيرة عين الصغيرة وفندق ديليسبس.

وأضاف على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته المجموعة اليوم أنه سيتم بنهاية الشهر الجاري عقد مؤتمر موسع للإعلان عن تفاصيل تلك العقود.

وأعلنت مجموعة مكسيم للاستثمار إطلاق خطتها الاستراتيجية الجديدة والمتكاملة والتي ستعمل على تحفيز عملية التحول التي تمر بها المجموعة في الوقت الحالي. تسعى هذه الخطة الاستراتيجية لوضع أولويات جديدة للأسواق التي تعمل بها الشركة والتي ستكون أكثر صلة بمجالات أعمالها، وهو ما يساعدها على تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل، ودعم إمكانيات نموها المستقبلي، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من بنيتها التحتية المتميزة وزيادة سرعة تحرك وديناميكية وتفاعل الشركة مع ظروف ومتغيرات السوق، وأخيرًا تحسين مستوى الكفاءة التشغيلية.

وقال محمد كرار، رئيس مجلس إدارة مجموعة مكسيم للاستثمار: “إنّ ظروف الاقتصاد الكلي والمعطيات السوقية الحالية والمنافسة الشرسة تقتضي اتخاذ المزيد من الإجراءات الموجهة لتخصيص رأس المال، إذا كنا نضمن في الماضي تحقيق النمو المستقبلي من خلال معدلات التوغل والانتشار السوقي المنخفضة”.

وأضاف أن هذه التغيرات الكبيرة تأتي في وقت مفصلي هام لمجموعة مكسيم للاستثمار والتي قدر مجموعة من المستشارين الماليين المعتمدين لدى البنك المركزي حجم محفظة أعمالها بحوالي 15 مليار.

وأشار أن المجموعة نجحت من تحقيق نمو استثنائي خلال السنوات العشر الأخيرة وهو ما ترتب عليه حدوث نوع من انخفاض الكفاءة التشغيلية كنتيجة للاستراتيجية الموجهة لتحقيق النمو السريع.

وتسعى استراتيجية التحول والتغيير التي انطلقت عام 2019 للتعامل مع المشكلات المرتبطة بتراجع الأداء التشغيلي، وذلك بهدف تحفيز التغير السريع وتحسين التدفقات النقدية ورأس المال العامل ومعدلات الربحية. ويتضمن تنفيذ الاستراتيجية الجديدة اتخاذ عدد من القرارات الهامة على المدى القصير والتي تتضمن سرعة تعديل نماذج الأعمال والإسراع بالتحول الرقمي والبحث عن مصادر جديدة للإيرادات وإعادة التفكير في تعديل الأنشطة التشغيلية والدخول لأسواق ومنتجات جديدة وأخيرًا تحسين تجربة العملاء.

وأشار إلى أن جائحة كورونا تسببت في العديد من التغيرات العميقة على بيئة الأعمال في مصر والعالم، بالإضافة لتأثيرها على سلوك وتفضيلات المستهلكين على المدى الطويل، وفي بعض الحالات أثرت الجائحة على خارطة المنافسة للأبد. ولكن على الرغم من ذلك.

وأكد أن هذه المعايير والإجراءات الجديدة، بالإضافة لعدد من التغييرات الأخرى، من شأنها توليد إيرادات إضافية وزيادة فى هامش التدفقات النقدية بحلول عام 2022 . وتستهدف خطة التغيير تحفيز عملية التحول التي تشهدها المجموعة.