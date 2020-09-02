«مكسيم للتطوير العقاري» تقترض 3.7 مليار جنيه من 4 بنوك

حصلت شركة مكسيم للتطوير العقاري على قرض بقيمة 3.7 مليار جنيه من بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والعربي الأفريقي. قال إسماعيل عمر، الرئيس التنفيذي لشركة مكسيم، إن التمويل الذي حصلت عليه مكسيم يضم 300 مليون جنيه قرضًا معبريًّا لاستكمال أعمال الإنشاءات في مشروع “بو” بالساحل الشمالي.

وأضاف عمر، في تصريحات خاصة، لـ”المال”، أن الشركة حصلت على فترة سماحة عامين، على أن يتم سداد قيمة القرض كاملًا خلال خمس سنوات تقريبًا.

وتعد “مكسيم” للتطوير العقارى إحدى أذرع مجموعة “مكسيم القابضة للاستثمار” والتى تضم نحو 14 شركة، منها مكسيم للفنادق، وشركة للسيارات، وأخرى للخرسانة، وتملك مكسيم العقارية عدة مشروعات فى الساحل الشمالى ومدينة المستقبل.

ولفت عمر إلى أن مشروع الساحل الشمالى يقع على مساحة 1000 فدان تحت مسمى “بو”، ويتكون من “شاليهات” و”تاون هاوس” و”فيلات”، بالإضافة إلى محالّ تجارية وفنادق سياحية وملاعب رياضية ووحدات طبي، كما أن مساحات شاليهات المشروع تبدأ من 60 حتى 210 أمتار، أما الفيلات فتبدأ من 230 مترًا حتى 600 متر.

ونوه بأن المشروع يتميز بنسبة بنائية منخفضة لا تتعدى 12% في مناطق الفيلات، و20% في مناطق الشاليهات، مما يحقق أكبر قدر من المساحات المفتوحة والحدائق.

جدير بالذكر أن مكسيم للتطوير العقاري وقّعت، أمس الأول، مجموعة من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون لاستكمال مشروع الساحل الشمالي “بو”، مع عدة شركات، منها الشروق للمقاولات العمومية والتوريدات، والبحر الأحمر العالمية للمقاولات والتجارة، والخبراء للمشروعات الهندسية، والمهندسون الاستشاريون إيهاف، وشركة أنظمة البناء الحديث؛ بهدف استكمال أعمال الإنشاء والبناء.

وتضمنت الاتفاقية تجديد العقد مع شركة البحر الأحمر؛ المقاول الرئيسي للمشروع؛ بهدف الإسراع في عمليات البناء لجميع المراحل وتكليف مهندس استشاري رئيسي للإشراف على الموقع، بجانب تعيين استشاريين جدد، خاصة أن الشركة تضع حاليًّا اللمسات الأخيرة للمرحلة B من مشروع بو أيلاندز، مع العلم بأن الانشاءات ستكون للوحدات المبيعة مع إعلام المالكين بميعاد التسليم النهائي.

فى سياق متصل أكد الرئيس التنفيذي لـ”مكسيم” أن الشركة تتفاوض على قطعتي أرض بمدينة أكتوبر، بالشراكة مع إحدى الشركات، مشيرًا إلى أن القطعة الأولى تبلغ مساحتها 80 فدانًا، في حين تبلغ مساحة القطعة الثانية 300 فدان تقريبًا، ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال أسبوع.

