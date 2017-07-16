مكسيم للتطوير العقاري تتفاوض لاقتراض 800 مليون جنيه

محمد سالم:تتفاوض شركة مكسيم للتطوير العقارى، مع تحالف مصرفى يضم بنكى الأهلى المصرى، والعربى الأفريقى الدولى، للحصول على قرض بقيمة تقترب من 800 مليون جنيه، للإنفاق على جزء من تكلفة مشروعها السياحى «BO ISLAND» بو أيلاند.كانت الشركة أعلنت فى أغسطس 2014، عن تدشين «بو آيلاند»

محمد سالم:

تتفاوض شركة مكسيم للتطوير العقارى، مع تحالف مصرفى يضم بنكى الأهلى المصرى، والعربى الأفريقى الدولى، للحصول على قرض بقيمة تقترب من 800 مليون جنيه، للإنفاق على جزء من تكلفة مشروعها السياحى «BO ISLAND» بو أيلاند.

كانت الشركة أعلنت فى أغسطس 2014، عن تدشين «بو آيلاند» على مساحة 300 فدان بمنطقة سيدى عبد الرحمن بالساحل الشمالى، بمحافظة مطروح، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 3.5 مليار جنيه، يضم 1300 وحدة سياحية، وتخطط لتسليمه فى الفترة من 2017 إلى 2021 ، بينما نجحت فى تسويق وبيع %25 من وحدات المشروع.

وقالت مصادر لـ«المال»، إن التمويل الذى يجرى التفاوض بشأنه مع البنكين، سيتم توجيهه لاستكمال بعض إنشاءات المرحلة الأولى من المشروع التى بدأ العمل بها عام 2015، تمهيدا لبدء تسليم جزء من وحداتها مطلع العام المقبل.

وأضافت المصادر، أن الأجل الزمنى المرجح لتمويل «بو أيلاند» يدور بين 5 إلى 7 سنوات، وتعمل الإدارة المالية بالشركة مع البنوك على الانتهاء من صياغة النسخة المبدئية من شروط وأحكام القرض، لعرضها على مجلس الإدارة، والتفاوض بشأنها خلال فترة قريبة.

يعد BO ISLAND جزءا من مشروع «بو سيدى عبدالرحمن»، الذى وقعته مجموعة مكسيم للاستثمار مع الحكومة، على هامش مؤتمر مطروح الاقتصادى منتصف العام الماضى، بتكلفة إجمالية تبلغ 14 مليار جنيه، على مساحة 1700 فدان، بالكيلو 120 بالساحل الشمالى، ويضم فنادق 4 و 5 نجوم، بالإضافة إلى مناطق تجارية، وملاهى، ومركز طبى، إلى جانب جامعة عالمية.

كما يضم مشروعا أخر تحت مسمى «بو ساندز»، أعلنت الشركة عن بدء تنفيذه العام الماضى، على مساحة 300 فدان، تشكل المبانى %20، والباقى مساحات خضراء ومسطحات مائية، ويتكون من 550 وحدة بتكلفة تقدر بنحو 6.5 مليار جنيه، ومن المقرر بدء تسليم مرحلته الأولى عام 2019، على أن يتم الانتهاء منه فى 2022.

يتولى تصميم «بو أيلاند»، شركة «AECOM» أيكم الإنجليزية، بالتعاون مع شركة HCP الأسبانية، ويتخلل المشروع بحيرات ومجارى مائية، و مساحات خضراء، بنسبة %88 من المشروع.

يشار إلى استثمارات مجموعة مكسيم القابضة، تصل إلى نحو 14 مليار جنيه بالسوق المحلية، وتضم تحت كيانها 7 شركات تعمل فى مجالات التطوير العقارى، والفنادق، والإعلام، والتجارة، والصناعة، والفرانشايز، بحسب تصريحات للدكتور محمد كرار، رئيس مجلس إدارة المجموعة، فى وقت سابق.