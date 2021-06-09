مكسيم للاستثمار تبيع مليون متر مربع من محفظة أراضيها

مؤكدا أن الوضع الراهن للاقتصاد الكلي والمعطيات السوقية الحالية والمنافسة الشرسة تقتضي اتخاذ المزيد من الإجراءات الموجهة لتخصيص رأس المال

قال محمد كرار ، رئيس مجموعة مكسيم للاستثمار ، إنها باعت مليون متر مربع من محفظة الأراضي التابعة للشركة، مشيرا إلى أنها تنوي تخصيص العوائد المالية من بيع تلك الأراضي لاستكمال أعمال التنفيذ لمشروع bo island بالساحل الشمالي.

وأكد كرار أن مكسيم للاستثمار تمتلك محفظة اراضي تبلغ حوالي 7 ملايين متر مربع في العديد من المناطق.

ولفت رئيس مجلس إدارة المجموعة أنها تسعى إلى تسليم عدد من الوحدات التابعة لمشروع bo island خلال العام الحالي.

وأوضح كرار أنها نجحت في إعادة هيكلة 20 شركة تابعة من إجمالي 25 شركة تابعة للمجموعة.

وأضاف كرار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المجموعة اليوم أن قيمة الأصول المملوكة للمجموعة تبلغ حوالي 15 مليار جنيه تسعى الشركة إلى زيادتها خلال الفترة القادمة.

وأعلن عن اطلاق الشركة خطتها الاستراتيجية الجديدة والمتكاملة والتي ستعمل على تحفيز عملية التحول التي تمر بها المجموعة حاليا.

وأضاف أن الوضع الراهن للاقتصاد الكلي والمعطيات السوقية الحالية والمنافسة الشرسة تقتضي اتخاذ المزيد من الإجراءات الموجهة لتخصيص رأس المال، لافتا إلى أنه يتضمن تنفيذ الاستراتيجية الجديدة اتخاذ عدد من القرارات الهامة على المدى القصير والتي تتضمن سرعة تعديل نماذج الأعمال والإسراع بالتحول الرقمي والبحث عن مصادر جديدة للإيرادات وإعادة التفكير في تعديل الأنشطة التشغيلية والدخول لأسواق ومنتجات جديدة وأخيرًا تحسين تجربة العملاء.