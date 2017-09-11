مكسيم تنهى 206 وحدات فى بو أيلاندز الساحل الشمالى

معتز محمودانتهت مجموعة «مكسيم» للاستثمار العقارى من الجزء الأول من المرحلة الأولى من مشروعها «بو أيلاندز سيدى عبدالرحمن » بالساحل الشمالى.وكشف علاء بلبع، رئيس قطاع الاستثمار بالمجموعة لـ« المال » أن الجزء الأول من المرحلة الأولى يشمل 206 وحدات من إجمالى 1183.

معتز محمود

انتهت مجموعة «مكسيم» للاستثمار العقارى من الجزء الأول من المرحلة الأولى من مشروعها «بو أيلاندز سيدى عبدالرحمن » بالساحل الشمالى.

وكشف علاء بلبع، رئيس قطاع الاستثمار بالمجموعة لـ« المال » أن الجزء الأول من المرحلة الأولى يشمل 206 وحدات من إجمالى 1183.

وأضاف أن التكلفة الاستثمارية للوحدات التى تم إنهاؤها حوالى مليار جنيه، لافتا إلى أن إجمالى استثمارات المرحلة الأولى ستصل إلى 3.6 مليار جنيه.

جدير بالذكر، أن «بو أيلاندز» الساحل الشمالى، هو أحدث مشروعات «مكسيم»، التى نفذت العديد من المشروعات، ويتكون من وحدات سكنية، ويضم شاليهات بمساحات 80 مترًا وفيلات من 700 حتى 1600 متر، مقسمة بين التشطيب الكامل ونصف التشطيب.

ويقع المشروع فى نطاق مركز العلمين فى الكيلو 120 من طريق «الإسكندرية – مطروح»، ويبعد دقائق من مارينا العلمين ومدينة العلمين الجديدة.

ولفت «بلبع» إلى أن المجموعة نجحت فى تسويق %80 من الوحدات التى تم الانتهاء منها، بواقع 160 وحدة والتى تتنوع بين فيلات وشاليهات.

وأشار إلى أنه من المقرر الانتهاء من وحدات جديدة بالمرحلة الأولى كل 6 أشهر، رافضا الإفصاح عن أسعار بيع الوحدات.

وقامت شركة «أكوم” الأمريكية بالتعاون مع «إتش سى بى» الإسبانية بتصميم المخطط العام للمشروع، والذى يشمل مجموعة من جزر عديدة يتم التنقل بينهما بوسائل مائية – ولأول مرة فى مصر – إلى جانب ترام كهربائى صديق البيئة.

ويقام المشروع على 1700 فدان، على مراحل متعددة منها «بو أيلاند» على 300 فدان بشاطئ طوله 800 متر، ويتجاوز «بو ساندز» 300 فدان بشاطئ طوله 250 مترًا.

وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بـ 14 مليارًا، مقسمة على 5 مراحل ، ومن المقرر أن تكون النسبة البنائية للمشروع %12 فقط من المساحة الكلية و 88 % مساحات خضراء، على أن يضم المشروع فندقا وبعض المنشآت الاجتماعية.

ويعد مشروع «بو أيلاند» الساحل الشمالى، أحد ثمار المؤتمر الاقتصادى لمحافظة مطروح الذى انعقد قبل عامين.