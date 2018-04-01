مكسيم تنتهى من فنادق بو إيلاند نهاية العام

معتز محمود:تسعى مجموعة «مكسيم» للاستثمار العقارى للانتهاء من أول فنادقها بمشروعها «بو أيلاندز سيدى عبدالرحمن» بالساحل الشمالى نهاية العام الجارى. وكشف علاء بلبع، رئيس قطاع الاستثمار بالمجموعة لـ«المال» أن الفندق الأول سيكون بطاقة تشغيلية 250 غرفة.وأشار

معتز محمود:

تسعى مجموعة «مكسيم» للاستثمار العقارى للانتهاء من أول فنادقها بمشروعها «بو أيلاندز سيدى عبدالرحمن» بالساحل الشمالى نهاية العام الجارى.

وكشف علاء بلبع، رئيس قطاع الاستثمار بالمجموعة لـ«المال» أن الفندق الأول سيكون بطاقة تشغيلية 250 غرفة.

وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية للفندق تتراوح بين 250 و300 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه يتم البدء فى إنشاء الفندق الثانى بمنتجع بو أيلاندز سيدى عبدالرحمن بالساحل الشمالى بالتزامن مع الأعمال الإنشائية للأول.

وذكر أن شركته تستهدف أسوق إيطاليا وألمانيا وأوكرانيا وبريطانيا، وتمت مخاطبة وكلاء فى الخارج، لعرض تصميمات الفندق والتسهيلات المتاحة .

وأشار بلبع إلى أنه سيتم بذل جهود تسويقية للنجاح فى تحقيق المستهدف من تلك الأسواق للاستفادة من مقومات المشروع، لافتاً إلى أنه يقام على رأس خليج، وبالتالى الشاطئ مميز عن الشواطئ حوله .

وحول الجزء السكنى بالمشروع أشار بلبع إلى أن المرحلة الأولى تشمل 206 وحدات من إجمالى 1183 وحدة بتكلفة استثمارية مقدرة بنحو مليار جنيه.

جدير بالذكر، أن «بو أيلاندز» الساحل الشمالى، هو أحدث مشروعات «مكسيم»، التى نفذت العديد من الاستثمارات، ويتكون من وحدات سكنية، ويضم شاليهات بمساحات 80 مترًا وفيلات من 700 حتى 1600 متر، مقسمة بين التشطيب الكامل ونصف التشطيب.

ويقع المشروع فى نطاق مركز العلمين فى الكيلو 120 من طريق «الإسكندرية – مطروح»، ويبعد دقائق من مارينا العلمين ومدينة العلمين الجديدة.

وقامت شركة «أكوم» الأمريكية بالتعاون مع «إتش سى بى» الإسبانية بتصميم المخطط العام للمشروع، والذى يشمل مجموعة من جزر عديدة يتم التنقل بينهما بوسائل مائية – ولأول مرة فى مصر – إلى جانب ترام كهربائى صديق البيئة.

