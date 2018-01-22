مكسيم تتفاوض لاقتراض مليار جنيه

محمد سالم:استأنفت شركة مكسيم للتطوير العقارى، الأسبوع الماضى، المفاوضات مع تحالف مصرفى يضم بنكى الأهلى المصرى، والعربى الإفريقى الدولى، للحصول على قرض بقيمة تصل إلى مليار جنيه، للإنفاق على جزء من تكلفة مشروعها السياحى «BO ISLAND»، بو أيلاند، بالساحل الشمالى.كانت الشركة قد أعلنت

محمد سالم:

استأنفت شركة مكسيم للتطوير العقارى، الأسبوع الماضى، المفاوضات مع تحالف مصرفى يضم بنكى الأهلى المصرى، والعربى الإفريقى الدولى، للحصول على قرض بقيمة تصل إلى مليار جنيه، للإنفاق على جزء من تكلفة مشروعها السياحى «BO ISLAND»، بو أيلاند، بالساحل الشمالى.

كانت الشركة قد أعلنت فى أغسطس 2014، عن تدشين المشروع على مساحة 300 فدان، بمنطقة سيدى عبد الرحمن، بالساحل الشمالى، بمحافظة مطروح، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 3.5 مليار جنيه، ويضم 1300 وحدة سياحية، تخطط لتسليمه خلال 2017 – 2021.

وقالت مصادر إن الشركة نجحت فى تسويق وبيع %25 من وحدات المشروع، مشيرة إلى أن التمويل الذى يجرى التفاوض بشأنه، سيتم توجيهه لاستكمال بعض إنشاءات المرحلة الأولى، التى بدأ العمل بها عام 2015، تمهيدا لتسليم جزء من وحداتها خلال العام الجارى.

وأضافت أن الأجل الزمنى المرجح لتمويل «بو أيلاند»، يدور بين 5 إلى 7 سنوات، موضحة أن الإدارة المالية بالشركة تعمل على الانتهاء من المفاوضات مع البنكين، بغرض صياغة نسخة مبدئية من شروط وأحكام القرض، لعرضها على مجلس الإدارة، والتفاوض بشأنها خلال فترة قريبة.

ويعد «BO ISLAND»، جزء من مشروع «بو سيدى عبدالرحمن»، الذى وقعته مجموعة مكسيم للاستثمار مع الحكومة، على هامش مؤتمر مطروح الاقتصادى، منتصف العام قبل الماضى، بتكلفة إجمالية تبلغ 14 مليار جنيه، على مساحة 1700 فدان، بالكيلو 120 بالساحل الشمالى، ويضم فنادق 4 و 5 نجوم، بالإضافة إلى مناطق تجارية، وملاهى، ومركز طبى، إلى جانب جامعة عالمية.

كما يضم مشروعا أخر تحت مسمى «بو ساندز»، أعلنت الشركة عن بدء تنفيذه العام قبل الماضى، على مساحة 300 فدان، تشكل مبانيه %20، والباقى مساحات خضراء ومسطحات مائية، ويتكون من 550 وحدة، بتكلفة تقدر بنحو 6.5 مليار جنيه، ومن المقرر بدء تسليم مرحلته الأولى عام 2019، على أن يتم الانتهاء منه فى 2022.

ويتولى تصميم «بو أيلاند» شركة «AECOM» الإنجليزية، بالتعاون مع شركة «HCP» الأسبانية، ويتخلل المشروع بحيرات ومجارى مائية، ومساحات خضراء بنسبة %88.

يشار إلى أن استثمارات مجموعة مكسيم القابضة، بالسوق المحلية، تصل إلى نحو 14 مليار جنيه، وتضم تحت مظلتها 7 شركات تعمل فى مجالات التطوير العقارى، والفنادق، والإعلام، والتجارة، والصناعة، والفرانشايز، بحسب تصريحات سابقة للدكتور محمد كرار، رئيس مجلس إدارة المجموعة.