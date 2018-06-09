مكسيم اوتوموتيف تطرح سيارات DOMY رسميا

أحمد عوض: قال وائل أمين الرئيس التنفيذى لشركة مكسيم اوتوموتيف أن شركتة حرصت على توفير خدمة ما بعد البيع لعملائها عبر إفتتاح مركزين خدمة وتوفير كافة قطع الغيار لسيارات “X5” أو X7 “ بمختلف فئاتعا قبل أطلاقها محليا. وأضاف أن…

أحمد عوض:

قال وائل أمين الرئيس التنفيذى لشركة مكسيم اوتوموتيف أن شركتة حرصت على توفير خدمة ما بعد البيع لعملائها عبر إفتتاح مركزين خدمة وتوفير كافة قطع الغيار لسيارات “X5” أو X7 “ بمختلف فئاتعا قبل أطلاقها محليا.

وأضاف أن شركته تراهن علي سيارات دومي في ظل زيادة نمو الحصة السوقية للفئات الرياضية المتعددة الأستخدامات اضافة الى اقتصادية التشغل للوقود .

وسيتم طرح السيارةX5 بسعر يبدأ من 319،900 فى حين تبلغ سعر الفئة الاعلي 354،900 أم السيارة X7 تم طرحها بسعر 749،900

وصرح محمد فربد رئيس قطاع المبيعات بمكسيم اوتوموتيف “تم تقديم السيارة ” دوماى ” فى موديلين متميزين هما ” X5‎‏” و” X7″ واللتان تتميزان بافضل جودة قدمتها تكنولوجيا صناعة السيارات الصينية فى العالم في التصنيع و المواصفات والرفاهية وعرضت اثناء حفل السحور السيارة ” دوماى X5″ بمحرك تربو من ميتسوبيشى 1499cc وبقوة 148 حصان ويرتبط ‏المحرك بناقل أتوماتيكي من النوع المتغير السرعات بإستمرار (‏CVT‏)

وتتميز فئة ” X5″ بتوفيرها مساحات مريحة ل 5 ركاب داخل السيارة بالإضافة لصندوق الأمتعة الذي تبلغ سعته 390 لترًا دون طي المقاعد الخلفية ‏حيث يصل إلى 950 لترًا مع طيها اضافة لباقة من التجهيزات الفخمة من المصابيح الليد الامامية ووسائل الترفيه الداخلية من تجهيزات صوتية وشاشة عرض وتكيف الهواء الالكترونى مع مراعاة اقصى امكانات الامان بالوسائد االهوائية الامامية والخلفية والتحكم الالكترونى بالثبات والفرامل الاكترونية ونظام المكابح المانعة للانغلاق.. ‏

وتتميز السيارة دوماى X7 بمواصفات مميزة بمحرك ميتسوبيشى سعة 2 لتر مزود بشاحن توربينى تبلغ قوته 174 حصان عند 5500 لفة فى الدقيقة وعزم دوران 250 نيوتن عند 2400 لفة فى الدقيقة .