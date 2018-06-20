«مكسيم أوتوموتيف» تستهدف بيع 600 سيارة خلال 2018

أحمد عوض أكد محمد ايهاب، رئيس قطاع التسويق بشركة مكسيم أوتوموتيف، إحدى شركات مجموعة «مكسيم للاستثمار» - الوكيل الحصرى لسيارات «Domy«، إن شركته تستهدف بيع ما يقرب من 600 وحدة نهاية العام الحالي. وأوضح فى تصريح لـ«المال»؛ أن الشركة أعدت…

أحمد عوض

أكد محمد ايهاب، رئيس قطاع التسويق بشركة مكسيم أوتوموتيف، إحدى شركات مجموعة «مكسيم للاستثمار» – الوكيل الحصرى لسيارات «Domy«، إن شركته تستهدف بيع ما يقرب من 600 وحدة نهاية العام الحالي.

وأوضح فى تصريح لـ«المال»؛ أن الشركة أعدت إستراتيجية تعتمد على تجميع سيارات دوماى «x7« محليا خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن «مكسيم أوتوموتيف» تترقب إصدار مشروع قانون إستراتيجية صناعة السيارات، وإيضاح رؤية بيئة الاستثمار داخل قطاع صناعة السيارات، بهدف البدء فى تنفيذ المشروع.

أضاف أن الشركة تدرس طرح سيارات «Domy» الكهربائية بالسوق تزامنا مع توجة العديد من الشركات المحلية، بإطلاق تلك الفئات من المركبات وتأهيل البنية التحتية الخاصة بها عبر تدشين محطات الشحن، مشيرا إلى أنها تساهم فى تقليل معدلات التشغيل والانبعاثات.

توقع أن تشهد سوق السيارات نموًا فى المبيعات نهاية العام الحالى، فى ظل ثبات التعريفة الجمركية وزيادة حجم الطلب من جانب القوة الشرائية، لافتا إلى أن أداء السوق سجلت ارتفاعا بنسبة %30 خلال 4 أشهر اﻷولى من 2018 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وفقًا للبيانات الصادرة عن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، شهدت مبيعات سوق السيارات بمختلف فئاتها «ملاكى – أتوبيسات – شاحنات« ارتفاعا بنسبة %35.9 مسجلة بيع 49 ألفا و62 وحدة، خلال 4 أشهر اﻷولى من العام الحالى، مقابل 36 ألفا و98 مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضى.

أشار إلى أن شركته جهزت مركزين خدمة ما بعد البيع والصيانة فى مناطق القاهرة والعين السخنة، ورفع حجم المخزون الإستراتيجى من قطع الغيار لتلبية احتياجات العملاء قبل إطلاق سيارات «Domy» بالسوق المحلية.

أشار إلى أن شركته تخطط للتوسع فى مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة، فى مناطق الجيزة والإسكندرية والدلتا، من خلال شبكة الموزعين التى سيتم اعتمادها مطلع 2019، مضيفا أن الخطة المرتقبة تتضمن التوسع فى محافظات الصعيد خلال النصف الثانى من العام المقبل.

تابع رئيس قطاع التسويق، أن «ماكسيم أوتوموتيف» تخطط للمشاركة فى معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك فورميلا»، فى ديسمبر المقبل، عبر إطلاق سيارات دوماى «X5» و«X7» – من فئة السيارات الرياضية المتعددة ااستخدمات «suv«.

يذكر أن شركة ماكسيم أوتوموتيف طرحت طرازين دوماى «X5» و«X7» محليا خلال منتصف الشهر الحالى – معلنة عن إطلاق «DOMY x5» – بفئتين مدعومة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سى سى، ليعطى قوة قدرها 148 حصانا ،بعزم أقصى للدوران 235 نيوتن – متر، بناقل حركة خماسى السرعات؛ فيما تأتى دوماى «DOMY x7» بمحرك سعة 2 لتر، ليولد قوة قدرها 174 حصانًا، وعزم 250 نيوتن – متر.