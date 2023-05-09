«مكسب مدفوعات» توقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتقديم حلول مالية للمشروعات الصغيرة

وقعت شركة مكسب مدفوعات، التابعة لشركة مكسب للحلول الرقمية، بروتوكول تعاون مع بنك مصر، لتوفير حلول ومنتجات مالية وغير مالية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من عملاء الشركة.

وقع البروتوكول ، عمرو دمرداش – رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، وإيهاب درة – رئيس قطاع التجزئة المصرفية و الفروع ببنك مصر، وبلال المغربل – الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة مكسب، بحضور عدد من قيادات البنك والشركة.

قال بلال المغربل – الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة مكسب؛ إن بروتوكول التعاون مع بنك مصر يأتي تنفيذا لاستراتيجية الشركة لدعم شركائها من التجار في تنمية حجم أعمالهم من خلال توفير حلول مالية ومصرفية غير تقليدية لهم من خلال بنك مصر.

وأوضح المغربل أن الشراكة مع بنك مصر تتيح لنا ميزة جديدة، حيث تستقبل شركة مكسب للمدفوعات التحويلات المالية من مختلف المحافظ الإلكترونية بشكل سريع وآمن، مما يساعد التجار في الحصول على سيولة نقدية بشكل اسهل والذي بدوره يؤدي الى إسراع دورة رأس المال وبالتالي نمو حجم العمليات اليومية للتاجر.

وتتيح شبكة مكسب للمدفوعات العديد من خدمات الدفع الإلكترونية المميزة منها، دفع فواتير الإنترنت والخط الأرضي وخطوط المحمول وشحن كروت المحمول للخطوط المدفوعة مقدما،

كما تتيح مكسب للمدفوعات سداد فواتير المرافق العامة مثل الكهرباء والغاز والمياه، بالاضافة الى سداد مصاريف الجامعات والمدارس والأندية والتبرع من خلال الشبكة للمؤسسات الخيرية.

تأسست شركة “مكسب” MaxAB المصرية في عام 2018 كشركة ناشئة بمجال الحلول الرقمية على يد كل من بلال المغربل، والذي كان يعمل سابقًا مع شركة كريم، وشريكه محمد بن حليم، والذي عمل أيضًا لصالح شركة آرامكس.وتعتبر “مكسب” بمثابة منصة للتجارة الالكترونية تهدف إلى ربط موردي السلع الاستهلاكية مثل الأغذية ومواد البقالة مع تجار التجزئة الصغار والمحلات التجارية في المناطق ذات الخدمة الضعيفة، قبل أن تتوسع وتنوع من خدماتها لتشمل خدمات الدفع الالكتروني وبعض الخدمات المالية.

وتهدف الشركة إلى إعادة هندسة وبناء سوق الأغذية والبقالة باستخدام تقنيات معتمدة على البيانات وسلاسل التوريد الحديثة.وباستخدام التكنولوجيا تساعد الشركة تجار التجزئة الصغار في الحصول على أفضل الأسعار مع الشفافية في إظهارها وعرضها سواءً لتجار التجزئة أو الموردين، وتقدم كذلك خدمة التوصيل على مدار الساعة.

وكانت مجلة فوربس الشرق الأوسط قد صنفت شركة مكسب ضمن أقوى 50 شركة ناشئة تمويلا في منطقة الشرق الأوسط عام 2021، بعد أن تمكنت الشركة من جمع تمويلات بلغت قيمتها 62.5 مليون دولار حينها.

من جانبه، قال إيهاب درة – رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، إن التعاون مع شركة مكسب للمدفوعات يأتي بهدف تيسير عمليات الدفع الإلكتروني للمستخدمين.

وأضاف أن الشراكة مع شركة مكسب تأتي في إطار تبني بنك مصر مفهوم التحول والإبتكار الرقمي كركيزة أساسية يستند عليها في إدارة أعماله.وأوضح إيهاب درة أن مفهوم الخدمة المقدمة من بنك مصر يرتكز على التكنولوجيا لخدمة متطلبات العملاء، وخاصة مع تطور استخدام الهواتف المحمولة والحواسب الآلية؛ حيث تعد الآن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة البنك للسوق المصرفي المصري.

وكشف درة عن تحقيق بنك مصر نسب نمو خلال 2022 بلغت 91% من إجمالي محفظة قبول المدفوعات الإلكترونية (نقاط البيع بنسبة 79%، المواقع الإلكتروني بنسبة 100% و رمز الاستجابة السريع بنسبة 146%) بإجمالي عدد 440 ألف نقطة بيع و أكثر من 2000 موقع إلكترونى وأكثر من 2 مليون حركة رمز استجابة سريع، كما يقوم بنك مصر بإبرام العديد من الاتفاقيات مع الشركات الناشئة و شركات التكنولوجيا المالية التي تعمل على تشجيع حلول الدفع الإلكترونية لتعزيز الشمول المالي في جميع القطاعات و الوصول الى مجتمع لا نقدى.

وقال عمرو دمرداش – رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر: “هذا التعاون هو خطوة لتحقيق استراتيجية بنك مصر في دعم ومساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، والذي يوليه البنك أهمية كبرى من خلال توفير كافة الخدمات المالية والغير مالية بما يلبي احتياجات عملاء هذا القطاع”.ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار استراتيجية بنك مصر الهادفة لدعم إتاحة الحلول الرقمية للمدفوعات ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر،