«مكسب مادي» وراء فيديو مفبرك لاستيقاف شرطي لسيدة وطلب خلع النقاب (فيديو)

توصلت تحقيقات الأجهزة الأمنية إلى ملابسات تداول مقطع فيديو مفبرك بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله استيقاف رجل شرطة لأحد الأشخاص وبصحبته سيدة منتقبة، واعتراضه لإصرار رجل الشرطة على كشف هوية السيدة ومطالبتها بخلع النقاب.

وبالفحص تبين أن الفيديو المشار إليه مفبرك، وعبارة عن مشهد مقتبس من أحد الأعمال الدرامية، تم إعادة تمثيله بصورة توحى بأن الواقعة حقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائم على إعداد مقطع الفيديو المشار إليه، وبصحبته 4 أشخاص من المشاركين بمقطع الفيديو “أحدهم ارتدى النقاب لإيهام مشاهدى مقطع الفيديو بأنه سيدة.

وبمواجهتهم اعترفوا بأن الفيديو المشار إليه تم فبركته، وهو مشهد تمثيلي بث على مواقع التواصل الاجتماعى بغرض تحقيق عائد مادي من خلال زيادة نسبة المشاهدة.

وأكدت وزارة الداخلية على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي الأكاذيب والشائعات، التي من شأنها إثارة البلبلة بكل حسم.