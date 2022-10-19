«مكسب» لخدمات التجارة الإلكترونية تغلق جولة تمويلية بقيمة 40 مليون دولار

أعلنت مكسب MaxAB منصة التجارة الإلكترونية المصرية عن إغلاقها جولة تمويل ناجحة بقيمة 40 مليون دولار لمرحلة ما قبل السلسلة “ب”، وضمت الجولة العديد من المستثمرين الجدد، سيلفر ليك، الشركة العالمية في الاستثمار التكنولوجي، من خلال استراتيجيتها Long Term Capital ؛ والبريطانية الدولية للاستثمار، ومؤسسة تمويل التنمية التابعة لحكومة المملكة المتحدة؛ وDisrupt AD، منصة المشاريع الخاصة بـ ADQ، وتشمل الجولة أيضًا مشاركة من مستثمريها الحاليين – BECO Capital و 4DX Ventures و Flourish Ventures و Africa Platform Capital.

سيتم استخدام التمويل الجديد لتحقيق المزيد من النمو في ذراع التجارة الإلكترونية لأعمال MaxAB، وتوسيع فرق التكنولوجيا والمنتجات لديها، وتوسيع نطاق ذراع التكنولوجيا المالية من خلال تقديم مجموعة واسعة من حلول التمويل المدمجة.

وكانت الشركة في العام الماضي قد جمعت مبلغ 55 مليون دولار أمريكي من السلسلة أ على شريحتين، ورافق ذلك استحواذها على شركة WaysToCap ومقرها المغرب والمدعومة من YC، وتشير هذه التحركات إلى طموح MaxAB للسيطرة على سوق التجزئة والتجارة الإلكترونية بين الشركات في مصر وشمال إفريقيا.

وصرح بلال المغربل، الرئيس التنفيذي للشركة قائلا” نحن فخورون دائمًا بقدرتنا على جذب كبار المستثمرين إلى المنطقة، فمنذ جولتنا الأولية، كان لدينا دائمًا شركات رأس مال استثماري واحد على الأقل استثمر في مصر أو شمال إفريقيا أو إفريقيا لأول مرة، حيث إن شركات مثل 4DX Ventures و Flourish Ventures شاركوا في هذه الجولة إلى جانب مستثمرين حاليين آخرين ، Beco Capital و Africa Platform Capital”.