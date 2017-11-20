مكرم محمد أحمد يعلن عن شرط للدعوة عبر الفضائيات

إيمان عوف قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام، إن هناك العديد من القواعد والمعايير التي تم وضعها مع الأزهر الشريف ودار الافتاء المصرية في اختيار المفتون الذين سيسمح لهم بالخروج في القنوات الفضائية للتحدث حول الدين الاسلامي. واشترط أحمد في تصريحاته للمال لظهور المفتي أن ي

إيمان عوف

قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام، إن هناك العديد من القواعد والمعايير التي تم وضعها مع الأزهر الشريف ودار الافتاء المصرية في اختيار المفتون الذين سيسمح لهم بالخروج في القنوات الفضائية للتحدث حول الدين الاسلامي.

واشترط أحمد في تصريحاته للمال لظهور المفتي أن يلتزم المفتي بمعايير الدين الصحيح الوسطي المعتدل الذي يقبل الآخر، ويقبل الأديان السماوية جميعها، ويحترم رأي الاخرين

ولفت إلى أنه اليوم تم الاتفاق مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، على منح أعضاء هيئة كبار العلماء حق الإفتاء، بحكم وظيفتهم،

وأضاف مكرم أن المجلس والأزهر الشريف ودار الإفتاء لديهم خطة متكاملة، و خريطة الطريق واضحة فيما يخص المرشحين للإفتاء

وأشار إلى أن تلك الخطة بدات اليوم بعقد تدريب لـ24 مفتيا تم اختيارهم من قبل الهيئات الثلاثة في مناحي الفقه والفتوى وغيره من الأمور ، بالإضافة للتدريب على كيفية الحديث للمواطنين عبر شاشات التلفزيون، وهو الجانب الإعلامي الذي سيقوم عليه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتابع مكرم لن نوقف أحد شريطة أن يلتزم الدعاة المتعاقدين مع قنوات فعليا ومن خارج الأزهر ودار الافتاء بمعايير الدين السليم الوسطي المعتدل.

وشدد مكرم على أن جميع القنوات الفضائية المصرية والإجنبية أعلنت التزامها بما سيتخذ من قرارات في هذا الشأن.