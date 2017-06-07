مكرم: لا نتربص بالقنوات.. و200 ألف جنيه غرامة على المخالفين

إيمان حشيشقال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام إن المجلس قرر فى اجتماع اليوم فرض غرامة 200 ألف جنيه على أي قناة فضائية أو أرضية عامة أو خاصة تعرض محتوى يشمل أي كلمات بذيئة فاحشة القول، مشيرا إلى أنه إذا تكرر ذلك 3 مرات خلال 6 أشهر سيتم سحب ترخيص القناة.وأضاف فى تصريح لـ"المال" أن ت

إيمان حشيش

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام إن المجلس قرر فى اجتماع اليوم فرض غرامة 200 ألف جنيه على أي قناة فضائية أو أرضية عامة أو خاصة تعرض محتوى يشمل أي كلمات بذيئة فاحشة القول، مشيرا إلى أنه إذا تكرر ذلك 3 مرات خلال 6 أشهر سيتم سحب ترخيص القناة.

وأضاف فى تصريح لـ”المال” أن تلك المبالغ سوف تذهب إلى مسابقات الإبداع في مجال الإعلام لتشجيع الشباب على تقديم أعمال إبداعية جيدة وهادفة.

ونوه بأن المجلس الأعلى للإعلام سيفتح باب تلقي الشكاوى للمواطنين في حال ملاحظتهم أي أخطاء من جانب القنوات، وسيتم تخصيص مكافأة مالية تقدر بنسبة 10% من قيمة الغرامة في حال تسجيل أي ألفاظ وإرسالها للمجلس.

وأكد مكرم أن هذا لا يعتبر تحريض على تربص المواطنين بالقنوات ولكنه وسيلة لحماية المجتمع من الألفاظ والأساليب الغريبة.

وأوضح أن المجلس الأعلى لم يحدد آليات أو كلمات بعينها، ولكن سيتم معاقبة أي قناة عن أي لفظ بذيء يطعن في الأعراض بين الآباء والأبناء أو يشكل سبًّا أو يحرض على أي فاحشة.