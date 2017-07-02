مكرم تكرم الصحافة في مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة

ولاء البري وهاجر عمران كرمت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، اسم ريم الشاذلي إحدى رائدات الصحافة الإنسانية في أوروبا، ومراسل الأمم المتحدة في 7 دول، والتي كان من المفترض مشاركتها في مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" ضمن النابهات المشاركات ولكنها اعتذرت عن المشاركة في ا

ولاء البري وهاجر عمران

كرمت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، اسم ريم الشاذلي إحدى رائدات الصحافة الإنسانية في أوروبا، ومراسل الأمم المتحدة في 7 دول، والتي كان من المفترض مشاركتها في مؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة” ضمن النابهات المشاركات ولكنها اعتذرت عن المشاركة في اللحظات الأخيرة لإصابتها بمرض السرطان.

جاء ذلك خلال فاعليات “مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة” إذ فوجئ الجميع بعدم حضورها للمشاركة مع العالمات في المؤتمر، وخلال التكريم تمنت السفيرة نبيلة مكرم الشفاء العاجل لريم الشاذلي التي استطاعت أن ترفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.