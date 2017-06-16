مكرم تعرض خطة مكافحة الهجرة غير الشرعية على سفراء أوروبا

ولاء البري كشفت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج عن خطط وجهود الوزارة فى ملف الهجرة غير الشرعية، ودعم سبل الهجرة الآمنة وآخر المستجدات التي شهدتها الحملة القومية التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ومواجهة أثارها السلبية. واستعرضت خلال مأدبة السحور التى نظمتها الوزارة أمس بحضور نخبة من السفراء ونواب البرلمان وقادة الفكر والرأى استراتيجية الوزارة فى القضاء على هذه الظاهرة خلال المرحلة الراهنة والفترة القادمة. وقد شارك في المأدبة عدد من سفراء الدول الأوروبية على راسهم سفير الاتحاد الأوروبي إيفان سور كوش، والسفير اليوناني ميشيل خريستوس ميتسيس، والسفير نبيل مكي نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم وعدد كبير من نواب ونائبات البرلمان من بينهم النائب أسامة هيكل والنائب علاء والي والنائبة أنيسة حسونة، والنائبة غادة عجمي، والنائبة نانسي نصير ، ممثلين المصريين بالخارج ،بالإضافة لنخبة متميزة من الشخصيات العامة وقادة الرأي والفكر ورؤساء تحرير الصحف. وكشفت مكرم النقاب عن بعض ملامح مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة ، الذى دعت إليه الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمقرر عقده خلال الفترة من 2 الى 3 يوليو المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو المؤتمر الأول من نوعه الذى يقوم بالكامل على إبراز دور ونجاحات المرأة المصرية فى الخارج ومحاوله الاستفادة مما حققته سيدات مصر من الخبيرات اللائي حققن نجاحات كبيره في أهم المجالات والتخصصات العلمية والفكرية والأكاديمية والحيوية وتوظيف خبراتهن في وضع حلول قابلة للتطبيق لمشكلات الوطن وقضاياه الملحة، والمستوحى من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عاماً للمرأة المصرية، والمبادرة الوطنية لتمكين المرأة المصرية التي أعلنها الرئيس في احتفالات مصر بالأمهات المثاليات في مارس الماضي. وأكدت على أن قوة المرأة المصرية فى الخارج لا يستهان بها، فقد استطاعت أن تضع اسم بلدها فى المقدمة وترفع رايتها عالية خفاقة ، لافتة إلي أنه حتى هذه اللحظة وافقت 25 سيده مصرية من النماذج المبهرة على المشاركة فى المؤتمر والعدد مرشح للزيادة ، منهم على سبيل المثال الكابتن منى شندى قائد في سلاح الصواريخ في البحرية الاستراليه وهي أيضا مستشارة قائد البحرية للشئون الإسلامية، وعزة على برلمانية مصرية في البرلمان الاسترالي وهى التى دافعت عن مصر فى البرلمان الاسترالي بعد أحداث المنيا فى الوقت الذى كان فيه الكل يتهم مصر بالتقصير و الإرهاب، و ليلي بنس مصرية من أفضل 100 مستشارة مالي بأمريكا، وغيرهن كثيرات من النماذج المصرية المشرفة.



وصرحت السفيرة نبيلة مكرم وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، بأن قضية الهجرة غير الشرعية تأتي على رأس أولويات الوزارة، وهناك خطة استراتيجية طويلة المدى تم وضعها للتصدي لهذه القضية ومحاصرة تداعياتها، من خلال حملة كبرى لنشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية خاصة بين الشباب، موضحة أن الوزارة أطلقت حملة قوميه كبرى لمكافحة هذه الظاهرة ومواجهة آثارها السلبية التى تهدد المجتمع ومخاطرها على الاقتصاد الوطنى وذلك تحت شعار “قبل ما تهاجر ..فكر وشاور “، وتعتمد على جميع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا”: بالإضافة إلى لقاءات التوعية المباشرة فى القرى الأكثر تصديرا للهجرة إلى خارج الوطن، وكتيبات التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وسبل الهجرة الآمنه ، فضلا عن سلسلة من الإعلانات التليفزيونية والبرامج الإذاعية التى تكشف الوجه الخفي لتجار الموت تجار الهجرة غير الشرعية وعلاقتهم بشبكات الإرهاب وتجارة المخدرات والسلاح. وأضافت أن الوزارة تعمل على أرض الواقع وبدأت بالفعل تجنى بعض ثمار جهودها فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية ومن بين ذلك التعاون مع مؤسسة مصر الخير و منظمات المجتمع المدني من أجل تدريب الشباب الذين حاولوا الهجرة بطرق غير شرعية على مهن معينة يستفيدون منها يستطيعون من خلالها خدمة بلدهم ويتأكدون أن الأموال التي يدفعونها في الهجرة بطرق غير شرعية يمكن أن يستفيدوا منها بعمل مشروع يفيدهم و يفيد أسرهم ومجتمعهم. وأوضحت ان الوزارة دربت 400 شاب ( 200 بمحافظة الفيوم و 200 بمحافظة الغربية ) و تم تكريمهم في حفل كبير ومنحهم شهادات تقدير و والأدوات التى يحتاجونها فى الأعمال التى تدربوا عليها ، مشيرة إلى أن منهم من يعمل الان بما يعنى أننا نوفر لهم فرص العمل أيضا وليس التدريب فقط. فيما قدم دكتور صابر سليمان مساعد الوزيرة للتطوير المؤسسي وشئون المصريين بالخارج خلال المأدبة عرض، تحدث فيه عن رؤية الوزارة فى تكوين رأي عام وطني من المصريين فى الخارج يساند القضايا الوطنية والقومية والإستفادة من خبراتهم فى شتي مجالات التنمية، وسعي الوزارة لوضع سياسة وطنية لحوكمة هجرة المصريين للخارج، وتعزيز ارتباط المصريين بالخارج بالوطن، وتشجيع استثمارات المصريين المغتربين بالوطن. من جانبها أشادت النائبة غادة عجمي بإستراتيجية عمل وزارة الهجرة فى مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية ورعاية مصالح المصريين فى الخارج وما تبذله من جهود كبيرة فى هذه المجالات مؤكدة دعمها الكامل ومساندتها لحملة وزارة الهجرة وقالت إنها سوف تطلب وزير الاسكان قطع اراضي بالمجان لعمل مراكز تدريب على مستوى محافظات الجمهورية في كافة الصناعات مثل ( الكهرباء – السباكة – المحارة – الدهان )، موضحة أن هذه المهن في الدول الاوروبية تتكلف أموال طائلة وغير متوفرة في بعض الدول الاخري. فيما أبدى الإعلامي محمد شردي رئيس شركة إديتور للعلاقات العامة وتنظيم المؤتمرات سعادته بإختيار وزارة الهجرة لشركة “ايديتور” للاشراف على تنفيذ حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية ، قائلا :”إن المشاركة في هذا الجهد الكبير الذى تقوده وزيرة للهجرة يعتبر واجب وطنى وفرض عين على كل مصري غيور على هذا البلد وعلى مستقبل الأجيال الجديدة”، وهو فى نفس الوقت يعد استمرار للنجاح الكبير الذى حققه التعاون المثمر بين ايديتور ووزارة الهجرة فى المؤتمر الوطنى الأول لعلماء وخبراء مصر فى الخارج ” مصر تستطيع الذى عقد فى الغردقه فى ديسمبر 2016 وحقق نجاحا كبيرا جدا . ودعت وزيرة الهجرة ثلاث من الشباب الذين اجتازوا البرامج التدريبية التى نظمتها الوزارة للحد من الهجرة غير الشرعية، لعرض تجربتهم على الحضور، حيث أكد أسامة حجازى من الغربية أنه أجاد صيانة الأجهزة المنزلية، قائلا لم يكن هدفي الاستمرار فى بلدي وكان حلمي الهروب للخارج ، ولكن بعد التدريب الذي نظمته وزارة الهجرة أتقنت مهنة وحصلت علي فرصة عمل، وحلمي تأسيس مركز تدريب لصيانة الأجهزة المنزلية فى مصر. فيما قال الشاب الثاني إنه قام بمحاولة فاشلة للهجرة غير الشرعية و تعرف على الحملة و تقدم لها و تعلم مجال الطاقة الشمسية ويتمني أن يعمل لدى أحد الشركات الكبري و مواصلة النجاح بينما أكد الثالث أنه حاول السفر عن طريق مكاتب العمل ولكن فشلت كل محاولاته بسبب طلب هذة المكاتب لأموال كثيرة وعدد سنوات من الخبرة العملية وكان ذلك من المستحيل بنسبة له و لكنه تعرف على الحملة والتحق بها وتدرب على صيانة أجهزة التبريد والتكييف وهو الان يعمل بأحد أكبر شركات التكييف المصرية المشهورة.