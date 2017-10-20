مكرم تطالب بتعديل رسوم امتحانات أبناء العاملين فى الخارج

ولاء البريوجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مناشدة للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إعادة النظر في زيادة رسوم تسجيل امتحانات أبناء العاملين في الخارج ، مراعاة لظروفهم.وقالت مكرم إنها تلقت مئات الشكاوي فور إعلان قرار رفع الرسوم علي الطلبة لل



ولاء البري

وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مناشدة للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إعادة النظر في زيادة رسوم تسجيل امتحانات أبناء العاملين في الخارج ، مراعاة لظروفهم.

وقالت مكرم إنها تلقت مئات الشكاوي فور إعلان قرار رفع الرسوم علي الطلبة للتسجيل في الإمتحانات وفقا للمناهج المصرية، حيث اشتكي أولياء أمور الطلبة من عدم قدرتهم علي تدبير تلك المبالغ خاصة في ظل الظروف الإقتصادية في دول الخليج وتزامنها مع زيادة مصاريف الإقامة في عدد من الدول خاصة المواطنين العاملين بالمملكة العربية السعودية.

وأكدت وزيرة الهجرة أنها لن تألوا جهدا في متابعة الموقف، سعيا للوصول إلى حل في تلك المشكلة، مؤكدة أن الوزارة تتلقي مختلف الشكاوي من مواطنينا بالخارج وتتابعها بكل جدية.