مكرم تشارك في حفل تنصيب أول مصري يتولى نائب لورد لمقاطعة بريطانية

المال ـ خاص:
شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور ناصر فؤاد، حفل تنصيبه نائبا للورد مقاطعة شيشاير ببريطانيا، حيث يعد فؤاد هو أول مصري يتولى هذا المنصب.
يأتي ذلك بحضور ناصر كامل سفير مصر فى لندن واللواء سمير طه مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والدكتور عمرو عزت سلامة ودكتور شريف أبو النجا الحاضرين عن مستشفي 57357 وجمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان.
وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن فخرها وسعادتها بالمصريين فى الخارج وما يحققونه من نجاحات ترفع اسم وطنهم بالخارج، فهم نموذج للكفاءة والاجتهاد والإصرار والنجاح، مؤكدة أن مصر تفخر بالمصريين بالخارج الذين يحققون نجاحات باهرة ترفع اسم وطنهم، وتدعم روابط الصداقة مع البلدان التي استقروا بها.
من جانبه، أعرب دكتور ناصر فؤاد عن خالص امتنانه لتلبية السيدة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة دعوته لحضور حفل تنصيبه كنائب للورد بريطاني، وتشجيعها الدائم لكل المصريين فى الخارج، كما وجه شكره للسيد ناصر كامل سفير مصر فى لندن لحضوره ومشاركته بالحفل، مؤكدا أنه يُكرم اليوم من مصر قبل تكريمه من المملكة المتحدة.
كما أعرب كل من الدكتور عمرو عزت سلامة والدكتور شريف أبو النجا عن سعادتهما بتواجدهما فى حفل تنصيب دكتور ناصر فؤاد كأول مصري يتولى منصب نائب لورد بريطاني، مؤكدين عمق العلاقة المتبادلة بينهم وبين دكتور ناصر فؤاد، والذي تبرع بالعديد من الأدوية والأجهزة الطبية للمستشفى.
وأعلنا اختيار دكتور ناصر فؤاد لتولي منصب رئيس مجلس أمناء جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان بلندن، وهى جمعية خيرية فى انجلترا تتبع القوانين الانجيلزية بما تمكن المصريين من التبرع لمستشفى 57357 وللمشروعات التنموية فى مصر، وكان هذا الاختيار بالتنسيق مع السفارة المصرية بلندن، والتى أشادت بأعمال دكتور ناصر فؤاد وخصوصا فى مجال العمل الخيري.
الجدير بالذكر أن دكتور ناصر فؤاد تولى منصب نائب لورد مقاطعة شيشاير البريطانية، وذلك تكريما له على أعماله الخيرية التى كان يقوم بها منذ 2013، عندما أسس جمعية خيرية لم تقتصر رعايتها على المصريين فقط بل توجه لرعاية المعاقين فى المملكة المتحدة وأفريقيا ومعسكرات اللاجئيين السوريين فى الأردن واليونان والشرق الأوسط.