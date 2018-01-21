مكرم تشارك في حفل تنصيب أول مصري يتولى نائب لورد لمقاطعة بريطانية

المال ـ خاص:شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور ناصر فؤاد، حفل تنصيبه نائبا للورد ‏مقاطعة شيشاير ببريطانيا‎، حيث يعد فؤاد هو أول مصري يتولى هذا المنصب‎.‎يأتي ذلك بحضور ناصر كامل سفير مصر فى لندن واللواء سمير طه مساعد وزيرة الهجرة لشئون الج

المال ـ خاص:

شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور ناصر فؤاد، حفل تنصيبه نائبا للورد ‏مقاطعة شيشاير ببريطانيا‎، حيث يعد فؤاد هو أول مصري يتولى هذا المنصب‎.‎

يأتي ذلك بحضور ناصر كامل سفير مصر فى لندن واللواء سمير طه مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والدكتور عمرو ‏عزت سلامة ودكتور شريف أبو النجا الحاضرين عن مستشفي 57357 وجمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان‎.‎

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وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن فخرها وسعادتها بالمصريين فى الخارج وما يحققونه من نجاحات ترفع اسم وطنهم ‏بالخارج، ‏فهم نموذج للكفاءة والاجتهاد والإصرار والنجاح‎، مؤكدة أن مصر تفخر بالمصريين بالخارج الذين يحققون نجاحات باهرة ‏ترفع اسم وطنهم، وتدعم روابط الصداقة مع البلدان التي استقروا بها‎. ‎

من جانبه، أعرب دكتور ناصر فؤاد عن خالص امتنانه لتلبية السيدة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة دعوته لحضور حفل تنصيبه ‏كنائب للورد بريطاني، وتشجيعها الدائم لكل ‏المصريين فى الخارج، كما وجه شكره للسيد ناصر كامل سفير مصر فى لندن ‏لحضوره ومشاركته بالحفل، مؤكدا أنه يُكرم اليوم من مصر قبل تكريمه من المملكة المتحدة‎.‎

كما أعرب كل من الدكتور عمرو عزت سلامة والدكتور شريف أبو النجا عن سعادتهما بتواجدهما فى حفل تنصيب دكتور ‏ناصر فؤاد كأول مصري يتولى منصب نائب لورد بريطاني، مؤكدين عمق العلاقة المتبادلة بينهم وبين دكتور ناصر فؤاد، ‏والذي تبرع بالعديد من الأدوية والأجهزة الطبية للمستشفى‎.‎

وأعلنا اختيار دكتور ناصر فؤاد لتولي منصب رئيس مجلس أمناء جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان بلندن، وهى ‏جمعية خيرية فى انجلترا تتبع القوانين الانجيلزية بما تمكن المصريين من التبرع لمستشفى 57357 وللمشروعات التنموية فى ‏مصر، وكان هذا الاختيار بالتنسيق مع السفارة المصرية بلندن، والتى أشادت بأعمال دكتور ناصر فؤاد وخصوصا فى مجال ‏العمل الخيري‎.‎

الجدير بالذكر أن دكتور ناصر فؤاد تولى منصب نائب لورد مقاطعة شيشاير البريطانية، وذلك تكريما له على أعماله الخيرية ‏التى كان يقوم بها منذ 2013، عندما أسس جمعية خيرية لم تقتصر رعايتها على المصريين فقط بل توجه لرعاية المعاقين فى ‏المملكة المتحدة وأفريقيا ومعسكرات اللاجئيين السوريين فى الأردن واليونان والشرق الأوسط‎.‎