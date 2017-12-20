مكرم تزور السفينة المصرية شلاتين بقبرص

ولاء البري
قامت السيدة الوزيرة نبيلة مكرم وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وبرفقتها المفوض الرئاسي للشئون الإنسانية فوتيس فوتيو، والقبارصة المغتربين، والسفيرة مي طه خليل مصر لدى قبرص بزيارة الى مركب شلاتين الحربية المصرية للدعم والإمداد بميناء لارناكا القبرصي.
وقامت الوزيرة بإلتقاط الصور التذكارية مع طلبة الفرقة الثالثة الذين يقومون الآن بفترة تدريبهم على المركب.
وأهدى الطلاب الدرع التذكاري للسفينة إلى الوزيرة
ووجهت مكرم لهم الشكر والتقدير على خدمتهم لوطنهم وتضحياتهم الغالية من أجل أمن مصر والمنطقة.
تأتي ذلك الزيارة على هامش زيارة السفيرة نبيلة مكرم لتوقيع بروتوكول تعاون بين مصر وقبرص واليونان بنيقوسيا، لتنظيم أسبوع الجاليات في الاسكندرية بعنوان”إحياء الجذور”
كما التقت الوزيرة وزير الخارجية القبرصي اندرياس كاكوليديس، بالاضافة للقاء ممثلين عن أبناء الجالية المصرية، للتعرف على أحوالهم وأهم مطالبهم.