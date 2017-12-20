مكرم تزور السفينة المصرية شلاتين بقبرص

ولاء البريقامت السيدة الوزيرة نبيلة مكرم وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وبرفقتها ‏المفوض الرئاسي للشئون الإنسانية فوتيس فوتيو، والقبارصة المغتربين، والسفيرة مي طه ‏خليل مصر لدى قبرص بزيارة الى مركب شلاتين الحربية المصرية للدعم والإمداد بميناء لارناكا ‏القبرصي.‏&lrm

ولاء البري

قامت السيدة الوزيرة نبيلة مكرم وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وبرفقتها ‏المفوض الرئاسي للشئون الإنسانية فوتيس فوتيو، والقبارصة المغتربين، والسفيرة مي طه ‏خليل مصر لدى قبرص بزيارة الى مركب شلاتين الحربية المصرية للدعم والإمداد بميناء لارناكا ‏القبرصي.‏‎ ‎

وقامت الوزيرة بإلتقاط الصور التذكارية مع طلبة الفرقة الثالثة الذين يقومون الآن بفترة ‏تدريبهم على المركب.

وأهدى الطلاب الدرع التذكاري للسفينة إلى الوزيرة

ووجهت مكرم لهم الشكر والتقدير على خدمتهم لوطنهم وتضحياتهم الغالية من أجل أمن مصر ‏والمنطقة‎.‎

تأتي ذلك الزيارة على هامش زيارة السفيرة نبيلة مكرم لتوقيع بروتوكول تعاون بين مصر ‏وقبرص واليونان بنيقوسيا، لتنظيم أسبوع الجاليات في ‏الاسكندرية بعنوان”إحياء الجذور”

‏كما التقت الوزيرة وزير الخارجية ‏القبرصي اندرياس كاكوليديس، بالاضافة للقاء ممثلين عن ‏أبناء الجالية المصرية، للتعرف على أحوالهم وأهم مطالبهم.‏