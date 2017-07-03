مكرم: المصريون في الخارج خط الدفاع الأول عن الأمن القومي

ولاء البري وهاجر عمران: قالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الدولة ليست ضد الهجرة الشرعية، والمصريون فى الخارج هى إضافة جيدة لمصر، فهم خط الدفاع والأمن القومى المصري، وهم لايبخلون أبدا بخبرتهم على مصر، فالدولة ضد الهجرة غير الشرعية، ولهذا تقوم الوزارة بعمل برامج وتدريبا

ولاء البري وهاجر عمران:

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الدولة ليست ضد الهجرة الشرعية، والمصريون فى الخارج هى إضافة جيدة لمصر، فهم خط الدفاع والأمن القومى المصري، وهم لايبخلون أبدا بخبرتهم على مصر، فالدولة ضد الهجرة غير الشرعية، ولهذا تقوم الوزارة بعمل برامج وتدريبات مع منظمات المجتمع المدنى لتعليم الشباب حرفة وتشجيعه على السفر بشكل شرعى.

وأوضحت أن رسالة المؤتمر هي التأكيد على أن مصر دائما ما بتفتح أبوابها لأبنائها فى الخارج للاستفادة من خبراتهم، مضيفة أن رسالتها للشباب هو تعظيم حب الوطن والولاء له، فمصر دائما بتشكر جيرانها، إلا أنها فى حاجة دائمة لأولادها وأبنائها.

وأضافت أن هذا أول مؤتمر يخصص للمرأة المهاجرة، ولهذا استهدفنا دعوة السيدات من اللاتي تبوأن مراكز مرموقة ومارسوا العمل المجتمعى، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، فنحن نخطط لكيفية تحقيق الاستفادة لمصر من هذه العناصر، فهناك كثير من التخصصات ستكون محل استفادة فى كثير من مناحى العمل بالدولة.

وأضافت: تابعنا أمس نموذج مشرف وهو كابتن منى شندي، وقد قمنا بزيارة لوحدات البحرية بمدينة الإسكندرية، بصحبة السفير الاسترالي بمصر والملحق العسكري الأسترالى، وأعربت منى شندى عن فخرها وسعادتها بقواتنا البحرية، وخاصة بعد أن التقت أيضا نماذج من السيدات المصريات العاملات بالبحرية المصرية، ليس فى مجال السلاح البحري وفقط، ولكن أيضا فى المجال الطبي والتجاري.

وأكدت على ضرورة فتح آفاق تعاون بين البحرية الأسترالية والبحرية المصرية، وفتح مجالات للتدريبات المشتركة، مشيرة إلى انها ستتولى مسؤلية وضع استراتيجية للتعاون المشترك بين مصر واستراليا.