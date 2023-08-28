مكتب DCI PLUS  للاستشارات الهندسية يدشن خطة توسعية داخل و خارج مصر

كشف المهندس وليد مرسي رئيس مجلس إدارة مكتب DCI PLUS للاستشارات الهندسية عن مستهدفات خلال الفترة المقبلة مشيرا إلي أنه تم تدشين خطة توسعية داخل وخارج مصر بعد النجاح المحقق خلال العام الجاري.

قال مرسي إن مكتبه يستهدف على تقديم قيمة مضافة فى المجال، تتضمن التركيز على المشروعات المتوافقة مع معايير الاستدامة، إلى جانب تبنى خطة توسعية تتناسب مع الطفرة العمرانية فى السوق المحلية، وتقديم أفكار مبتكرة لمساندة المطورين.

وشدد مرسي علي أن المكاتب الاستشارية قي الوقت الحالي أصبحت لاعبًا رئيسيا مع المطور العقاري في مراحل المشروع، وتوفير عناصر جذب إلى جانب القدرة استغلال مساحة الأراضي بأقصى قدر ممكن.

دور قطاع الاستشارات الهندسية

وقال إن قطاع الاستشارات الهندسية والتصميم المعمارى يمثل أحد أهم القطاعات التنموية الحالية بما لها من دور كبير في حماية المطورين العقاريين من تقلبات الوضع الاقتصادي من خلال إنجاز المشروعات بكفاءة ودقة عالية وتخفيض التكاليف.

وشدد رئيس مكتب DCI PLUS علي أن شركات الاستشارات الهندسية تعتبر المحرك الأساسى للتنمية العقارية حيث أن نمو هذه الشركات وتوسعها يعكس تطور النهضة العمرانية في ظل تسابق المطورين للحصول على أفضل التصميمات والنصائح من المستشارين

وأشاد بمدن الجيل الرابع التى شيدتها الدولة المصرية مؤكدًا أنها مشروعات عصرية مستدامة تواكب التطورات التقنية فى العالم التى تستخدم فى بناء المدن الذكية.

أهمية مدن الجيل الرابع

وأوضح أنها غيرت مفهوم الهندسة الاستشارية والتصميمات المعمارية، خاصة مدن العلمين الجديدة و الجلالة و العاصمة الإدارية منوها إلي وجود اتجاه متزايد فى مجال حلول التمويل الأخضر مع ارتفاع معدلات اعتماد الحلول الصديقة للبيئة فى تصميم المبانى.

وقال إن هذه المدن ساهمت في تسويق النهضة العمرانية الشاملة وتجربة الدولة المصرية في إنشاء المدن الجديدة، تعد واحدة من أكبر التجارب على مستوى العالم فلدينا عشرات المدن الجديدة، منها 14 مدينة تم البدء في تنفيذها خلال الفترة الماضية، وهى مدن ذكية مستدامة، تراعى المعايير البيئية، والتغيرات المناخية، ويتم التوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بها وتعمل على تحقيق جودة الحياة للمواطنين

كفاءة العناصر البشرية

وأكد «مرسى» أن بناء المدن الذكية يتطلب عناصر بشرية تتميز بأعلى درجات الكفاءة والخبرة والمهنية، تستطيع الإشراف على العمل وقيادته خلال المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن تلك المدن تحقق زيادة فى استثمارات رأس المال البشرى والاجتماعى والبنية التحتية، كما تعتمد على التنمية الاقتصادية المستدامة، والجودة العالية لحياة المواطنين، مع الإدارة الحكيمة للموارد الطبيعية.

وأوضح رئيس مكتب DCI PLUS أن التصميمات والإدارة الذكية للمدن الجديدة والمشروعات العقارية باتت ركنًا أساسيًا فى الاستشارات و التصميمات المعمارية إذ تفرض الحلول التكنولوجية نفسها

مشيرا إلى إلى أن التكلفة المبدئية لإدخال الاستدامة فى المشروعات تكون عالية لكنها تحقق عائدا كبيرا على المستثمر والعميل بعد تشغيل المشروع، لأنها تقلل من تكلفة إدارة المرافق، فضلا عن أن المشروعات العقارية والمعمارية لا بد أن تتميز وتتنافس بتقديم عمارة خضراء مستدامة.

تنافس بين المطورين العقاريين

وأشار إلى أن تلك الشروط دفعت شركات التطوير العقارى إلى الاستعانة بخبراء الاستشارات الهندسية وتخطيط المدن والتصميم الداخلى القادرين على تقديم منتج عقارى ومشروعات فريدة من نوعها ومتميزة، تحقق التكامل بين كل الخدمات الإستشارية والإنشائية، لضمان تنفيذ جميع مراحل المشروعات وفقاً للتصميمات الهندسية والمعمارية الصحيحة التى تستهدفها شركة العاصمة الإدارية.

وأكد رئيس مكتب DCI PLUS أن القوانين الخاصة بالبناء تحتاج إلى مراجعة، لافتا أن هذه القوانين بها مشاكل سواء في الأكواد أو على المستوى العملي مشيرا إلي أن الدولة لابد وأن تعمل على تغيير منظور النسق العمراني، وخاصة في ظل التوجه نحو البناء الأخضر المستدام.

أشار، إلى أن منظومة مواد البناء تحتاج إلى تضافر كافة الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية التي يمر بها القطاع في الوقت الراهن.