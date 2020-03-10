مكتب معتوق بسيوني يفوز بقضية تحكيم دولي لصالح نادي النجوم

فاز مكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية بحكم تحكيم رياضي دولي بمبلغ 20 مليون جنيه لصالح نادي النجوم لكرة القدم، في قضية خاصة بحقوق مقابل إعادة البيع “sell-on fees”.

كما دافع المكتب عن نادي النجوم ضد كل الادعاءات المقابلة، والتي تجاوزت نصف مليون دولار، بحسب بيان.

وقال بيان صادر عن مكتب معتوق بسيوني وحناوي، إنه نجح في الحصول على حكم تحكيم دولي لصالح موكِّله نادي النجوم لكرة القدم من محكمة التحكيم الرياضي الدولي (CAS) بمقرِّها في مدينة لوزان بسويسرا.

وكان التحكيم يشمل القضية المرفوعة من نادي النجوم ضد النادي الإسماعيلي والاتحاد المصري لكرة القدم واللاعب إبراهيم حسن والقضية المرفوعة من النادي الإسماعيلي ضد نادي النجوم والاتحاد المصري لكرة القدم.

ويتعلق التحكيم، موضوع القضية، بنزاع عقدي مع النادي الإسماعيلي، والخاص بمقابل إعادة بيع اللاعب إبراهيم حسن.

وحكمت هيئة التحكيم بمبلغ 1.25 مليون دولار لصالح نادي النجوم، بالإضافة إلى كل المصاريف والرسوم، ورفضت جميع الادعاءات والدفوع المقابلة المقدَّمة من النادي الإسماعيلي واتحاد الكرة، وألزمت الأخير أيضًا برسوم الدعوى، بحسب البيان.

وأشار بيان مكتب معتوق بسيوني وحناوي إلى أن فريق التحكيم الذي باشر القضية ضم كلًّا من الدكتور عمرو عباس، وجون معتوق، ومحمد سمير، وهاني عمران، وملك المنشاوي.