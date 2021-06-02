مكتب «كونتكت» الهندسى ينهى المخطط الاستراتيجى لمدينة الأقصر الجديدة

انتهى مكتب «كونتكت للاستشارات الهندسية -مايسة عبدالعزيز» من إعداد المخطط الاستراتيجى والتفصيلى لمدينة الأقصر الجديدة؛ تمهيداً للسير فى الخطوات التنفيذية لمراحل الإنشاء.

وقالت مصادر مقربة من الملف إن مدينة الأقصر الجديدة تقع على مساحة 10 آلاف فدان، وتم الاتفاق على إطلاق المرحلة الأولى منها بمساحة 1000 فدان تخصص لأراضى الإسكان الاجتماعى بخلاف أراضى الأفراد والخدمات.

وأوضحت المصادر أنه لم يتم تخصيص أى مبالغ لتطوير وترفيق أرض المرحلة الأولى للمدينة؛ وسط توقعات بضخ استثمارات بقيمة 250 مليون جنيه للترفيق، والتى ستكون بمثابة جس نبض لاهتمام الأفراد وشركات التطوير العمرانى بها لاحقاً.

ولفتت إلى أن التصميم الاستراتيجى للمدينة يتضمن إقامة مشروعات سكنية متنوعة بجانب أخرى ترفيهية وسياحية لاستغلال قربها من محافظة الأقصر وتوافر المزارات السياحية المتنوعة بخلاف إنشاء متحف سياحى مفتوح لتنشيط السياحة.

وأشارت إلى أن الأقصر الجديدة تبعد نحو 10 كيلومترات عن مدينة طيبة الجديدة، وهى إحدى المدن العمرانية الجديدة، وهو ما دفع الجهاز لتقديم تصور لإقامة منطقة لوجستية وصناعية متكاملة بين المدينتين مع الاستعانة بخبرات الإسكان والاستثمار والصناعة للترويج لتلك المنطقة، والتى ستكون قريبة للغاية من مدن البحر الأحمر الساحلية ومدن الصعيد الأثرية.

وأكدت المصادر أنه بمجرد الانتهاء من التصميمات الإنشائية واعتمادها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سيتم التنفيذ الفعلى بالمدينة، ومن المتوقع أن تستهدف 200 ألف نسمة.

وتقع مدينة الأقصر الجديدة على الشاطئ الشرقى لنهر النيل، وتبعد 3.5 كيلومتر عن مدينة الأقصر، وتأسست بقرار جمهورى رقم 55 بتاريخ 24 فبراير لسنة 2010 وما زالت المدينة حتى الآن فى طور الإنشاء، ويخترقها طريق (الأقصر/قنا الصحراوي) من الجانب الغربى والجنوبى من المدينة وعلى بعد 3كم من طريق (مصر/أسوان الزراعي) وعلى بعد 14 كم من مطار الأقصر الدولى (الطريق المقترح).

ويضم المخطط الاستراتيجى لمدينة الأقصر الجديدة إنشاء مركز علاجى عالمى وجامعة متخصصة ومراكز دراسات وتدريب بخلاف التخطيط لتصبح الأولى على مستوى الجمهورية لاستقبال السياح من ذوى الاحتياجات الخاصة.