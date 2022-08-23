مكتب عمرو وشركاه مستشارا قانونيا فى صفقة استحواذ «فاليو» على «باي ناس»

كشفت مصادر مطلعة عن تعيين مكتب عمرو وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة مستشارًا قانونيًّا لصفقة استحواذ فاليو لحلول الشراء الآن والدفع لاحقًا BNPL، التابعة للمجموعة المالية هيرميس، على كامل أسهم منصة خدمات إدارة الموظفين باي ناس PAYNAS.

كانت فاليو قد أعلنت، أمس الأول الاثنين، أن الصفقة ستعزز القدرات التكنولوجية والرقمية التى تتمتع بها باي ناس كمنصة خدمات مالية متكاملة، علاوة على دمج برامج وخطط التقسيط الميسرة التي تقدمها «ڤاليو» وخدمات بطاقات “باي ناس” للعملاء.

وقالت المصادر، فى تصريحات، لـ”المال”، إن هيكل المساهمين الرئيسين فى باي ناس يضم كلًّا من مجموعة الشريف السعودية، وفينتشرز مينا، وإيه زد للتمويل الملائكي، وجلوبال 500،

وشركة التمويل الرقمي القابضة للاستثمارات المالية DFIN، وشركة مصر لريادة الأعمال “إيجيبت فينتشرز”، ومسرعة أعمال المجموعة المالية هيرميس EFGV، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المستثمرين.

وألمحت إلى أن الصفقة ستفتح فرصًا استثمارية جديدة للشركتين تمكِّنهما من حصول شريحة أكبر من المجتمع على حزمة خدمات مالية تلبي احتياجاتهم اليومية وتعزز نمط حياتهم،

معتبرة أن إتمام استحواذ فاليو على كامل أسهم باي ناس، من شأنه تحقيق أهداف الشركتين على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي سعيًا لتحسين حياة العملاء.

وتابعت قائلة : سيساعد الاندماج مع فاليو شركة باي ناس على التوسع فى دول المنطقة والتى تتميز بخصائص مشابهة للسوق المصرية من حيث الطلب المتزايد على الخدمات المالية التي تدعم شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر MSME.

يشار إلى أن باي ناس تعدّ أول شركة ناشئة في مصر تحصل على ترخيص وكيل مصرفي من البنك المركزي، كما توفر لعملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة نظام مالي يسمح بإدارة تحويل الرواتب بطريقة رقمية من خلال بطاقات “باي ناس” المدعومة من شركة فيزا (VISA) بالشراكة مع بنك مصر.

وبحسب محمد منير ، الرئيس التنفيذي لشركة باي ناس فى حوار نشرته “المال” خلال مارس الماضي ، تعتزم الشركة التوسع فى أسواق شمال أفريقيا خلال الربع الأول من 2023،

منوهًا بأن باي ناس حصلت على إجمالي تمويلات منذ تأسيسها فى عام 2019 تُقدر بنحو 30 مليون جنيه من عدة صناديق استثمارية؛ على رأسها مسرعة أعمال المجموعة المالية هيرميس EFGV و500 startup وeasy engine الأمريكى.