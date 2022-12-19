مكتب «زكى هاشم» مستشار عدة مشروعات للاقتصاد الأخضر

يدير مكتب «زكى هاشم وشركاه» للاستشارات القانونية عدة مشروعات كبيرة تتعلق بالاقتصاد الأخضر، خلال الفترة الحالية، من بينها صندوق الانبعاثات الكربونية.

قالت مصادر، لـ«المال»، إن «زكى هاشم» يتولى، خلال الوقت الحالي، دور المستشار القانونى لصندوق الانبعاثات الكربونية، والذى سيكون مخصصًا للاستثمار فى الكيانات التى لديها الرغبة فى تقليل الانبعاثات الخاصة بها.

ولفتت المصادر إلى أن صندوق الانبعاثات الكربونية يُعدّ الأول من نوعه فى السوق المحلية، ويؤسس من جانب «السيادى المصرى» و«أفانس كابيتال» و شركة «إم جى إم»، فيما يستهدف جمع رءوس أموال جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة.

كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أطلقت مؤخرًا أول كيان مصرى للاستثمار فى المشروعات التى تصدر شهادات الكربون «إيجى كوبEgyCOP»، بمشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال فعاليات «يوم الحلول» الذى تشرف عليه وزارة التخطيط ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27.

وسيقوم «إيجى كوب» بتمويل مشروعات الشركات المصرية التى تحقق خفضًا للانبعاثات فى مصر وتصدر لها شهادات معتمَدة عالميًّا لموازنة الانبعاثات من مؤسسة الجولد ستاندرد السويسرية.

وعلى جانب آخر كشفت المصادر، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، أن المكتب يعمل أيضًا مستشارًا قانونيًّا لشركة «فورتس كيو فيوتشر» الأسترالية التى وقّعت مذكرة تفاهم منذ عدة شهور مع الصندوق السيادى المصرى والشركة المصرية لنقل الكهرباء ونظيرتها للطاقة الجديدة والمتجددة، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس على مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى السوق المحلية.

وأضافوا أن الشركة الأسترالية بدأت، خلال الوقت الحالي، عمليات دراسة الأرض المخصصة للمشروع، والتى تم تحديدها من جانب الجهات المختصة فى منطقة غرب محافظة أسوان أخرى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقالوا إن المشروع قائم على إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بشكل أولي، ومن ثم إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلالها.

ونوهوا بأن التكلفة الاستثمارية لم تُحدد بشكل كامل خلال الوقت الراهن، لكن من المفترض أن يتم تمويلها من جانب المستثمر الخارجي.

وأوضحوا أن حجم المشروع مُقدَّر بمعدل إنتاج يبلغ حوالى 7600 ميجاوات، وأن المستثمر الخارجى لديه رغبة فى التوسع بهذا المجال، والتوجه للتصدير خلال الفترات المقبلة.

وأشاروا إلى أن السوق المصرية تشهد اهتمامًا كبيرًا من جانب مستثمرين خارجيين، فى الوقت الحالي، فى مجال الطاقات النظيفة بدعم عدة عوامل داخلية، وهذا بخلاف التوجه العالمى بشكل عام لدراسة مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

ويُعدّ مكتب زكى هاشم واحدًا من أقدم المكاتب القانونية فى السوق، وكان قد تولّى مجموعة من الصفقات مؤخرًا؛ مثل استحواذ تحالف شركتى تواصل و لايم فست على شركة الإسكندرية للخدمات الطبية.

كما تم الإعلان سابقًا أن مكتب زكى هاشم يتولى الاستشارات الخاصة باتفاقية بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية “تحيا مصر 1” فى ميناء دمياط، وكذلك إعلان أن المكتب يعمل مستشارًا لطرح شركة مصر لتأمينات الحياة، المرتقب فى البورصة.

كما نشرت «المال» من قبل أن مكتب زكى هاشم للاستشارات القانونية يتولى مهمة المستشار لشركة «بيئة مصر للحلول المتكاملة لتدوير النفايات» فى مشروع خدمات الجمع، والنقل، ونظافة الشوارع والمرافق العامة بمدينة شرم الشيخ، علمًا بأنه يركز، خلال الفترة الراهنة، على تولى عدد كبير من الأعمال الضخمة المتعلقة بالاقتصاد الأخضر.