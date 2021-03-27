مكتب حافظ للاستشارات الهندسية ينفذ أكثر من 80 مشروعا خلال 2020 بإجمالى 70 مليار جنيه

مستهدفا الوصول إلى 1000 بنهاية العام الجارى

قال المهندس الاستشارى محمد حافظ رئيس مجلس إدارة مكتب حافظ للاستشارات الهندسية، إن مكتبه يركز حاليا على المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة، مشيرا إلى أن المكتب قام بتنفيذ أكثر من 80 مشروعا متنوعا بإجمالى 70 مليار جنيه تقريبا.

وأضاف حافظ خلال تصريحات خاصة لـ «المال»، أن 2021 تبدو واعدة بعد أن تم اقتناص 6 مشروعات بالداون تاون، لافتا إلى أن مكتبه يستهدف تنفيذ 1000 مشروع بعد أن وصل حجم أعماله حوالى لأكثر من 900 مشروع بنهاية 2020 وذلك خلال السنوات الماضية.

وأشار، إلى أن حجم الأعمال الخاص بالمكتب كبير جدا، لافتا أنه يتضمن مشروع لافيستا سيتى المقام على 930 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة عند مدخل مسجد الفتاح العليم.

وأضاف أن حافظ للاستشارات الهندسية قام بتنفيذ المخطط الرئيسى لمشروعات عدة بالعاصمة الإدارية بالإضافة إلى نماذج المدن والمشروع التجارى الإدارى، وكذلك النادى ومنطقة الخدمات والمسجد، لافتا أن تصميم المشروع بالكامل من مصر بالتعاون مع شركة لافيستا.

وأشار، إلى أن المكتب يقوم بتنفيذ 4 مشروعات أخرى بمنطقة الـ mu23 وهى مشروعات متنوعة بين تجارى وإدارى لصالح عدد كبير من المطورين العقاريين.

وتابع، أنه يتم تنفيذ مشروع مول باراجون بحى المال والأعمال والذى يعد أكبر المشروعات التى تتم بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 23 ألف متر مربع أمام بوابات «سيليا».

وأضاف، أن المكتب الاستشارى يقوم بتنفيذ مشروعات لأحد المستثمرين المهتمين بالمجال التعليمى بشكل كبير، وذلك بمنطقة r7 عبارة عن مدرسة وتنفيذ مشروع جامعة مجرية.

وأوضح حافظ، أن شركة «داون تاون» أسندت لمكتبه 6 مشروعات بمنطقة «داون تاون»، لافتا أنه يتم ابتكار شكل مختلف فى كل مشروع وهذا ما يعتبر التحدى الذى يقع على عاتق المكتب.

وأفاد، أن مكتب حافظ للاستشارات الهندسية يقوم بتنفيذ مشروعات بالمدن الجديدة ومنها المنصورة الجديدة حيث يتم تنفيذ أول مشروع تجارى هناك مع شركة «أركانيا» العقارية والمقام على شاطئ البحر على مساحة حوالى 6000 متر، مشيرا إلى نفس الأمر بالنسبة لمدينة العلمين الجديدة حيث تم تنفيذ مشروع تجارى فقط لأحد المطورين.

وأشار حافظ ، إلى أن المشروعات التى يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة أتاحت الفرصة لعدد من المطورين العقاريين بتنفيذ مشروعاتهم بالمدن الجديدة والأقاليم، لافتا أن هذا أدى إلى تنفيذ مشروعات على طريق بركة السبع الزراعى وفى الزقازيق حيث سيتم تنفيذ مول كبير هناك بواسطة مجموعة من المطورين .

وأوضح، أن المكتب شارك أيضا بمشروع دلتا داون تاون فى طنطا وهو عبارة عن مشروع إدارى ونادى و«ميديكال سنتر كبير»، بالإضافة إلى مول طنطا الذى تنفذه شركة مراكز للتطوير العقارى.

وأفاد حافظ، أنه تم توقيع عقد فى دمياط الجديدة لتنفيذ مول جديد على أرض بمساحة 40 ألف متر لصالح أحد الشركات المطورة بالمدينة.

وعن أعماله بالخارج، أوضح أن مكتبه قام بتنفيذ أعمال فى قطر والإمارات والسعودية والعراق وألبانيا مع مستثمرين قاموا بتنفيذ مشروع «تجارى إدارى سكنى».

وأضاف، أن مكتب الاستشارات قام أيضا بتنفيذ مشروعات فى أفريقيا منها تونس والمغرب وجنوب السودان بجوبا ودريم لاند مع الدكتور أحمد بهجت.

ويتمتع المهندس محمد حافظ بخبرة تفوق 22 عاما فى مجالات التخطيط والهندسة المعمارية، حيث بدأ مسيرته المهنية عقب تخرجه من كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1999.

وحصل حافظ، على درجة الماجستير فى 2004 ثم أتم دراسة الدكتوراة فى الهندسة عام 2014 معززا خبراته العملية الثرية بمعرفة وخبرة أكاديمية متميزة.

وفى 2004، وتحت قيادة المهندس محمد حافظ خرج مكتب حافظ للاستشارات الهندسية للنور رسميا، كامتداد للمكتب الاستشارى الذى أسسه دكتور عصام حافظ وشركاؤة فى عام 1972.

وفى الوقت الحاضر يقود المهندس محمد حافظ فريقا استثنائيا من ألمع المهندسين المتخصصين فى التخطيط والتصميم والهندسة المعمارية، وقد استطاعوا تولى مسؤولية أكثر من 900 مشروع بنجاح محليا وبالخارج.

وتضم انجازاتهم مختلف مجالات التطوير العقارى، بما فيها مشاريع سكنية ومتعددة الاستخدامات، ومبانى إدارية حكومية وخاصة وفنادق ومنتجعات ومنشأت صناعية ومشاريع تجارية ضخمة.

ويعتبر مول سيتى ستارز بمدينة نصر ومول واتر واى بالقاهرة الجديدة من بين أبرز انجازاته فى مجال المشاريع التجارية والإدارية.