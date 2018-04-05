مكتب جيد الفرنسي للمحاماة يعتزم فتح فرع بالقاهرة

سمر السيدأعلن مكتب "جيد" Gide للمحاماة نيته فتح فرع له في القاهرة، ووفاءً منه لروحه السباقة، بات "جيد" هو أول مكتب محاماة دولي من أصل فرنسي يفتح فرعاً له في العاصمة المصرية ، وفق بيان صحفى صادر عن السفارة الفرنسية بالقاهرة.وقال البيان إن مصر تحظي بأدوات نجاح استثنائية تجعل منها اليوم الوجهة الاق

سمر السيد

أعلن مكتب “جيد” Gide للمحاماة نيته فتح فرع له في القاهرة، ووفاءً منه لروحه السباقة، بات “جيد” هو أول مكتب محاماة دولي من أصل فرنسي يفتح فرعاً له في العاصمة المصرية ، وفق بيان صحفى صادر عن السفارة الفرنسية بالقاهرة.

وقال البيان إن مصر تحظي بأدوات نجاح استثنائية تجعل منها اليوم الوجهة الاقتصادية الأولى للمستثمرين الأجانب الراغبين في التواجد في أفريقيا علاوة على الموقع الجغرافي في ملتقى طرق أفريقيا وآسيا.

وفي هذا السياق، يأمل “جيد” مرافقة تنمية تواجد الشركات الفرنسية والدولية في مصر بنحو أكثر نشاطاً وكذلك تقديم الدعم للشركات المصرية في عملياتها الدولية سواء في مجال الاستشارة القانونية أو في المنازعات.

يتشكل فريق عمل “جيد” في القاهرة بصفة رئيسية من محامين مصريين يجيدون العربية والانجليزية والفرنسية والألمانية.

ويقول كل من جزافييه كرجومو، أحد كبار شركاء المكتب و ستيفان بويل، الشريك المتولى إدارة “جيد”: “بعد فتح فرع لنا في إيران في 2017، يأتي افتتاح هذا الفرع الجديد في الشرق الأوسط ليمثل علامة قوية على إرادتنا لتدعيم تواجدنا في الدول الناشئة اقتصادياً. ونحن على قناعة بأن تواجدنا منذ فترة طويلة بالمنطقة وعلاقتنا الوثيقة بالسلطات المحلية تعد دعائم نجاح قوية لصالح تنمية عملائنا في مصر”.

ويضيف بودوان موشرون، الشريك المكلف برئاسة رئيس مكتب “جيد” بالقاهرة : “إنني سعيد بأن يكلفني مكتب “جيد” بهذه المهمة. فالسوق المصرية في حالة ازدهار كبير وبالتالي فإن افتتاح هذا الفرع سيتيح لنا تقديم مساندة تامة للشركات الراغبة في تمنية تواجدها في هذه السوق. وصولا لمساعدة هذه الشركات، فنحن نراهن على فريق عمل محلي مكون ألمع المحامين المصريين”.

“جيد” هو أول مكتب محاماة دولي من أصل فرنسي، تأسس في باريس في 1920، يحظي “جيد” اليوم بـ14 فرعاً في العالم وهو يضم 600 محامياً من 35 جنسية مختلفة من أفضل المتخصصين في كل فروع القانون المحلي والدولي في تمويل الأعمال ويملك المكتب خبرة قوية من مجال الاستثمارات وعمليات اقتناء الأصول والعقود التجارية وعمليات التحكيم الدولي والمشروعات (تمويل وبنية تحتية) وكذلك في مجال الامتثال وقانون المنافسة.

