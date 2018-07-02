مكتب المحاماة الإيطالى بونيللى إيريدى: تعاون جديد فى مصر لتعزيز التنمية بأفريقيا

المال-خاصأعلن مكتب المحاماة الإيطالي الدولي "بونيللي ايريدي" عن بدء التعاون مع مكتب د. زياد بهاء الدين للمحاماة في القاهرة ضمن استراتيجيته للتوسع اقليميا في منطقة الشرق الأوسط وفي افريقيا.ووفقا لهذا التعاون، ينضم د. زياد بهاء الدين لمكتب "بونيللي ايريدي" كمستشار له بالإضافة الى ادارته لمكتب المح

المال-خاص

أعلن مكتب المحاماة الإيطالي الدولي “بونيللي ايريدي” عن بدء التعاون مع مكتب د. زياد بهاء الدين للمحاماة في القاهرة ضمن استراتيجيته للتوسع اقليميا في منطقة الشرق الأوسط وفي افريقيا.

ووفقا لهذا التعاون، ينضم د. زياد بهاء الدين لمكتب “بونيللي ايريدي” كمستشار له بالإضافة الى ادارته لمكتب المحاماة المصري والذي سيعمل بالتعاون مع المكتب الدولي.

ومن جانبه، أعرب الدكتور زياد عن سعادته بتعاون مكتبه مع “بونيللي ايريدي”، وأضاف بأنه يعرف أعضاءها جيدا ويقدر مستواهم المهني والقيم التي تجمعهم والرؤية التي يسعى المكتب لتحقيقها، مؤكدا على ثقته بأن التعاون مع “بونيللي ايريدي” سوف يكون مثمرا ليس في مصر وحدها وإنما في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.

وقد عبر ستيفانو سيمونتاكي ومارشيلو جوستينياني، مديرا المكتب، عن اعتقادهما بأن انضمام د. زياد بهاء الدين ود. انجلينو ألفانو لهيئة مستشاري المكتب الدولي وبدء التعاون مع مكتب د. بهاء الدين في القاهرة يمثلان خطوة كبيرة للمكتب الدولي وان خبرتهما في مجال القانون الاقتصادي وقانون الاعمال الدولي سوف يدعم التعاون مع الشرق الأوسط وافريقيا ويسمح للمكتب الدولي بتطوير خدماته الاستشارية للدول والمؤسسات والشركات في هذا المجال.

يذكر أن الدكتور زياد بهاء الدين محام واقتصادي وكاتب، حاصل على ليسانس القانون من جامعة القاهرة، وبكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الامريكية بالقاهرة، وماجستير قانون الاعمال من كلية كنجز بجامعة لندن، والدكتوراه في قانون البنوك من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن.

وقد عمل منذ تخرجه بالقانون كما تقلد عدة مناصب رسمية على رأسها رئيس الهيئة العامة للاستثمار من ٢٠٠٤ حتى ٢٠٠٧، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عام ٢٠٠٨، وتم انتخابه عام ٢٠١٣ نائبا بالبرلمان، كما تولي منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤ .

وقد أشار البيان الصادر من مكتب “بونيللي ايريدي” إلى انه بالإضافة للتعاون المرتقب مع مكتب الدكتور زياد بهاء الدين بالقاهرة فقد جرى مؤخرا افتتاح فرع جديد “لبونيللي ايريدي” في مدينة دبي بالإضافة إلى تعيين وزير الخارجية الإيطالي السابق – الدكتور أنجلينو ألفانو – مستشارا للمكتب في ميلانو، وهو محام وخريج الكلية الكاثوليكية للقانون بميلانو وحاصل على دكتوراه في قانون الشركات من جامعة باليرمو، وقد شغل مناصب وزير العدل والداخلية والخارجية في عدة حكومات إيطالية سابقة.