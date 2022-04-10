مكتب الشئون الزراعية الأمريكية يتوقع بلوغ واردات مصر من فول الصويا 4 ملايين طن

توقع مكتب الشئون الزراعية الأمريكية بالقاهرة بلوغ واردات مصر من فول الصويا في العام التسويقي المقبل 2023/2022 نحو 4 ملايين طن، بزيادة 400 ألف طن عن تقديرات المكتب السابقة للعام الجاري 2021/2022 والبالغة 3.6 مليون طن.

وأضاف المكتب في تقرير حديث أصدره، أن تقديراته لحجم الواردات المصرية من هذا المحصول خلال العام التسويقي الجاري تظل دون تغيير عن التقدير الرسمي لوزارة الزراعة الأمريكية وهو 3.6 مليون طن.

ونوه أن مصر استوردت مصر بين عامي 2016/2017 و 2020/221 حوالي 17.31 مليون طن من فول الصويا، وطوال تلك الفترة كان الموردون الرئيسيون لمصر هم الولايات المتحدة “12.5 مليون طن” ، والأرجنتين”2.05 مليون”، وأوكرانيا “1.67 مليون” ، وأوروجواي”437 الف”، والبرازيل “360 الف”وباراجواي “195 الف طن”.

ارتفاع صادرات فول الصويا الأمريكي لمصر

وبحسب التقرير، ارتفعت صادرات فول الصويا من أصل أمريكي إلى مصر بشكل كبير خلال الفترة من 2016/2017 إلى 2020/ 2021 بما يمثل نسبة 72.2٪ من إجمالي الحبوب المصدرة إلى مصر.

وفي العام التسويقي الماضي 2020 /2021 بلغت صادرات فول الصويا الأمريكي المنشأ إلى مصر نحو 2.53 مليون طن متري تمثل 70.2٪ من إجمالي فول الصويا المُصدَّر للسوق المصري.

وتمثلت المناشئ التي حصلت مصر منها علي هذا المنتج خلال العام السابق ذكره في الأرجنتين (595 ألف طن ) وأوروجواي (173 ألف طن ) والبرازيل (112 ألف طن ) وأوكرانيا (86 ألف طن ) وكندا (83 ألف طن ) وباراجواي (28 ألف طن ).

وقال التقرير إنه بين أكتوبر 2021 ويناير 2022، استوردت مصر بالفعل حوالي 1.81 مليون طن من فول الصويا 90 % منها قادمًا من الولايات المتحدة مقارنة بحوالي 1.54 مليون طن خلال الفترة نفسها من عامي 2020 و 2021 منها 89.6%ذات منشأ أمريكي.

حجم الاستهلاك المحلي من فول الصويا

ومن المتوقع وفقاً لمكتب الشئون الزراعية الأمريكية بلوغ حجم الاستهلاك المحلي من فول الصويا في العام التسويقي 2022 / 2023 نحو 3.5 مليون طن، موضحاً أن الاستهلاك المحلي من فول الصويا وعباد الشمس وزيت النخيل للأغذية والاستخدام الصناعي في العام التسويقي المقبل سيبلغ حوالي 2.65 مليون طن بزيادة 4.7% مقارنة بحجمه في العام التسويقي الجاري البالغ 2.53 مليون طن.

يشار إلى أن العام التسويقي لفول الصويا يبدأ سنويا من شهر أكتوبر وينتهي في سبتمبر التالي له.

وتشير تقارير صحفية إلى أن مصر تستورد ما يقرب من %97 من احتياجاتها من زيت الطعام لسد العجز بين الإنتاج والاستهلاك كأنواع زيوت النخيل والصويا ودوار الشمس.

وكان تقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي أكد بلوغ واردات فول الصويا 4 ملايين و581 ألف طن خلال عام 2020.