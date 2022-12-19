مكتب الدريني وشركاه يعلن إتمام صفقة استحواذ «فوداكوم» على 55% من «فودافون مصر للاتصالات»

أعلن مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية عن إتمام صفقة استحواذ شركة فوداكوم جروب ليميتد بجنوب افريقيا على حصة 55 % من شركة فودافون مصر للاتصالات بقيمة إجمالية 2.5 مليار يورو، والتي تعتبر أكبر عملية استحواذ في سوق الاندماجات والاستحواذات المصري ومن بين الاكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الجدير بالذكر ان هذه الصفقة تهدف الى النهوض بعملية الربط الاستراتيجي في قارة افريقيا، بالإضافة الى تحقيق أهداف تنموية في مجال تقديم الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية حيث ان شركة فوداكوم تعد من أكبر شركات الهاتف المحمول في القارة الافريقية مما يجعل هناك مجالاً لخلق قيمة كبيرة من خلال توسيع نطاق تقديم تلك الخدمات المالية المتعددة في جمهورية مصر العربية.

أعرب معتز الدريني، الشريك المؤسس لمكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية عن امتنانه وسعادته بتنفيذ أكبر صفقة استحواذ في تاريخ مصر على الاطلاق وكونها أحد أكبر الصفقات التي تمت في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لعام 2022 والتي بدورها ترسخ مكانة المكتب كرواد لهذا المجال في مصر والشرق الأوسط، وأضاف الدريني انه يود ان يشكر فريق عمل مكتب الدريني وشركاه القائم على تلك الصفقة ويتمنى لمجموعة فوداكوم وشركة فودافون مصر النجاح الدائم.