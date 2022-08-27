مكتب التنسيق للتحويل بين الكليات.. شروط وقواعد الأعلى للجامعات

حاز مكتب التنسيق للتحويل بين الكليات على الأكثر تداولا بين محركات البحث، حيث انطلقت مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) بين الكليات فى تنسيق الجامعات 2022، اليوم السبت من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg أمام الطلاب المُرشحين فى المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%)، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة الآتي التحويل المُناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي مكتب التنسيق للتحويل بين الكليات:

مكتب التنسيق التحويل بين الكليات. . لا تحويلات ورقية

وأكدت وزارة التعليم العالى أنه لا توجد تحويلات ورقية، وأن التحويل يكون لمرة واحدة فقط، مع استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التى أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة)، وأن تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب فى شهادة الثانوية العامة.

وانطلقت اليوم السبت، اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك.

مكتب التنسيق للتحويل بين الكليات.. الأماكن والمواعيد المُحددة

يتم إجراء الاختبارات فى الأماكن والمواعيد المُحددة بداية من السبت 27 أغسطس الجارى وحتى 7 سبتمبر.

وتؤدى اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة عمارة وفنون بمقر كلية الفنون الجميلة بالزمالك جامعة حلوان، ويؤدى الطلاب اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية بكلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان.

يؤدى الطلاب اختبارات القدرات للالتحاق بكليات الإعلام بمقر كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أما اختبارات القدرات بكلية التمريض والمعاهد الفنية للتمريض فتؤدى الاختبارات بكلية التمريض جامعة القاهرة، وفيما يخص اختبارات القدرات بكلية التربية الفنية جامعة حلوان والتربية الفنية جامعة المنيا تؤدى اختبارات القدرات فى كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

يؤدى طلاب الشهادات المعادلة الراغبين فى الالتحاق بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان بمقر كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، وبالنسبة الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية تردى الاختبارات بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

أما اختبارات قدرات كلية التربية النوعية موسيقية وشعب التربية الموسيقية بكليات التربية تؤدى الاختبارات بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، وفيما يخص اختبارات قدرات التربية النوعية شعبة المسرح التربوى تؤدى الاختبارات بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة.

كما يؤدى الطلاب اختبارات القدرات بالنسبة لكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعى بجامعات حلوان والسويس وبنى سويف وسوهاج تؤدى بمقر كلية التعليم الصناعى بجامعة حلوان.

ويؤدى الطلاب اختبارات التربية الرياضية للبنين بمقر كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان، كما يؤدى الراغبين فى الالتحاق بكلية التربية الرياضية للبنان بمقر كلية التربية الرياضية للبنان بالجزيرة بجامعة حلوان.

مكتب التنسيق التحويل بين الكليات. . المستندات المطلوبة

وعلى الطالب التوجه إلى مقر الكلية التى يرغب فى أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحًا ومعه المستندات الآتية: